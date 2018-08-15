Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki tek temsilcimiz Galatasaray'ın torbası kesinleşti.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 30
Ajax ve Dinamo Kiev'in play-off turuna kalmasının ardından Galatasaray'ın 4. torbada yer alması kesinlik kazandı. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle;
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 30
1.TORBA
Real Madrid
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 30
Atletico Madrid
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 30
Bayern Münih
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 30
PSG
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 30
Manchester City
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 30
Juventus
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 30
Lokomotiv Moskova
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 30
Barcelona
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 30
2. TORBA
Tottenham
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 30
Dortmund
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 30
Porto
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 30
Manchester United
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 30
Shakhtar Donetsk
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
16 / 30
Napoli
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
17 / 30
3. TORBA
Liverpool
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
18 / 30
Monaco
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
19 / 30
Roma
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
20 / 30
Schalke
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
21 / 30
CSKA Moskova
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
22 / 30
Lyon
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
23 / 30
4. TORBA
GALATASARAY
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
24 / 30
Valencia
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
25 / 30
Club Brugge
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
26 / 30
Hoffenheim
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
27 / 30
Inter
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
28 / 30
Viktoria Plzen
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
29 / 30
Lige galibiyetle başlayan Galatasaray'da gözler Ndiaye, Denayer ve Emre Akbaba transferlerine çevrilmiş durumda. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Cimbom'daki son gelişmeleri #Muhabirinden programında aktardı.