Galatasaray'ın kupa töreninde protesto sesleri!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fotoğraflar: Emre OKTAY - Adem KABAYEL - DHA - AA Spor
25 Mayıs 2019 - 23:31,
Galatasaray'ın kupa töreninde protesto sesleri!
Spor Toto Süper Lig’inde 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 22. zaferine imzasını atan Galatasaray’ın kupa töreni, Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/105
İşte detaylar...
2/105
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, kupasını aldı.
3/105
Kutlama töreni, Florya’da görev yapan isimlerin çağrılmasıyla başladı.
4/105
Bu isimlerin tamamlanmasının ardından oyuncular tek tek anons edildi.
5/105
Sonrasında sahneye teknik heyet ve teknik direktör Fatih Terim çıkarken, son olarak da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay sahneye geldi.
6/105
Taraftarlar, önce başkan Cengiz’i, sonrasında ise teknik direktör Fatih Terim’i tribünlere çağırdı.
7/105
Kupayı Hüsnü Güreli verdi
Kupa seremonisine geçilerken, futbolcular ve teknik heyete madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, başkan vekili Ali Dürüst, yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik taktı.
TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Ali Dürüst ve Bünyamin Bozgeyik, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera'ya verdi.
Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.
İşte detaylar...
10/105
Törende ilk olarak liglerinde şampiyon olan akademi takımları ile şarkıcılar platformda taraftarlarla buluştu.
11/105
Süper Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kupa töreni Türk Telekom Stadyumu’nda 19.05’de başladı.
12/105
Galatasaray Futbol Akemisinde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı oyuncular ilk olarak podyuma çıktı.
13/105
Kupalarıyla taraftarı selamlayan minik aslanların ardından DJ Suat Ateşdağlı, Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın, İrem Derici gibi sanatçılar sahne aldı.
14/105
Soner Sarıkabayı, Fatih Terim’in ‘Nerede kalmıştık?’ adlı tweetinden esinlenerek yaptığı şampiyonluk şarkısı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
15/105
Öte yandan İrem Derici de 22. şampiyonluğa özel bestelediği şarkıyı taraftarlarıyla paylaştı.
16/105
Platformda 'Yıldız' mesajı
Galatasaray’ın 22. kupa zaferi için Türk Telekom Stadına dev platform kuruldu.
17/105
Sahanın ortasında yer alan bu platform üzerinde yer alan dört yıldızın ortasına bir yıldız daha konulması dikkatlerden kaçmadı.
18/105
Ve bu yıldızın içinin iki kanadı, 21. ve 22. şampiyonluğu simgelerken, 5. yıldıza 3 şampiyonluk kaldı mesajı verildi.
19/105
Galatasaray tribünleri, kupa töreninde özel pankartlar açtı!
Sarı kırmızılı taraftarlar üzerinde Teknik Direktör Fatih Terim’in fotoğrafının olduğu "Galatasaray pes etmez", "Galatasaray geri durmaz", "Galatasaray kabullenmez yazılı pankart açtı.
20/105
GS Store'a büyük ilgi
Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi.
21/105
Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı.
22/105
Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.
23/105
Galatasaray'dan "ağlama" emojili tişört
Galatasaray Kulübü, "ağalama" emojili tişört satışa sunarak rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
24/105
Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri hakem kararlarına tepki göstermiş, bunun üzerine Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından "ağalama" emojisi paylaşılmıştı.
25/105
Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamasının başladığı sırada GS Store'dan yapılan açıklamada, "ağlama" emojisinin yer aldığı tişörtlerin satışa sunulduğu bildirildi.
26/105
Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
27/105
Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı.
28/105
Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
29/105
Diagne, Sinan Gümüş ve Taffarel, kupa törenine katılmadı
Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlediği şampiyonluk gecesi ve törenine sarı kırmızılı takımdan bazı isimler katılmadı.
30/105
Teknik Direktör Fatih Terim’den özel izin alan Diagne ile Taffarel ülkesine giderken, Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya’ya gelen taraftarlar için ‘Suriyeli’ ifadesi kullanan ve tribünler ile yıldızı barışmayıp tepki çeken Sinan Gümüş de törene katılmadı.
31/105
Islıklı protesto
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.
32/105
Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi.
33/105
Son olarak ise Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı.