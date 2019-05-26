Galatasaray'ın kupa töreninde protesto sesleri!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın kupa töreninde protesto sesleri!
GeriFutbol Galatasaray'ın kupa töreninde protesto sesleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Fotoğraflar: Emre OKTAY - Adem KABAYEL - DHA - AA Spor
25 Mayıs 2019 - 23:31,

Galatasaray'ın kupa töreninde protesto sesleri!

Spor Toto Süper Lig’inde 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 22. zaferine imzasını atan Galatasaray’ın kupa töreni, Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/105

İşte detaylar...

2/105

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, kupasını aldı.

3/105

Kutlama töreni, Florya’da görev yapan isimlerin çağrılmasıyla başladı.

4/105

Bu isimlerin tamamlanmasının ardından oyuncular tek tek anons edildi.

5/105

Sonrasında sahneye teknik heyet ve teknik direktör Fatih Terim çıkarken, son olarak da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay sahneye geldi.

6/105

Taraftarlar, önce başkan Cengiz’i, sonrasında ise teknik direktör Fatih Terim’i tribünlere çağırdı.

7/105

Kupayı Hüsnü Güreli verdi

Kupa seremonisine geçilerken, futbolcular ve teknik heyete madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, başkan vekili Ali Dürüst, yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik taktı.

8/105

Kupa kaptanın ellerinde

Galatasaray’ın şampiyonluk kupası, kaptan Selçuk İnan’ın ellerinde havalandı.

9/105

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Ali Dürüst ve Bünyamin Bozgeyik, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera'ya verdi.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

İşte detaylar...

10/105

Törende ilk olarak liglerinde şampiyon olan akademi takımları ile şarkıcılar platformda taraftarlarla buluştu.

11/105

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kupa töreni Türk Telekom Stadyumu’nda 19.05’de başladı.

12/105

Galatasaray Futbol Akemisinde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı oyuncular ilk olarak podyuma çıktı.

13/105

Kupalarıyla taraftarı selamlayan minik aslanların ardından DJ Suat Ateşdağlı, Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın, İrem Derici gibi sanatçılar sahne aldı.

14/105

Soner Sarıkabayı, Fatih Terim’in ‘Nerede kalmıştık?’ adlı tweetinden esinlenerek yaptığı şampiyonluk şarkısı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

15/105

Öte yandan İrem Derici de 22. şampiyonluğa özel bestelediği şarkıyı taraftarlarıyla paylaştı.

16/105

Platformda 'Yıldız' mesajı

Galatasaray’ın 22. kupa zaferi için Türk Telekom Stadına dev platform kuruldu.

17/105

Sahanın ortasında yer alan bu platform üzerinde yer alan dört yıldızın ortasına bir yıldız daha konulması dikkatlerden kaçmadı.

18/105

Ve bu yıldızın içinin iki kanadı, 21. ve 22. şampiyonluğu simgelerken, 5. yıldıza 3 şampiyonluk kaldı mesajı verildi.

19/105

Galatasaray tribünleri, kupa töreninde özel pankartlar açtı! 

Sarı kırmızılı taraftarlar üzerinde Teknik Direktör Fatih Terim’in fotoğrafının olduğu "Galatasaray pes etmez", "Galatasaray geri durmaz",  "Galatasaray kabullenmez yazılı pankart açtı.

20/105

GS Store'a büyük ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi.

21/105

Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı.

22/105

Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.

23/105

Galatasaray'dan "ağlama" emojili tişört 

Galatasaray Kulübü, "ağalama" emojili tişört satışa sunarak rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

24/105

Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri hakem kararlarına tepki göstermiş, bunun üzerine Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından "ağalama" emojisi paylaşılmıştı.

25/105

Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamasının başladığı sırada GS Store'dan yapılan açıklamada, "ağlama" emojisinin yer aldığı tişörtlerin satışa sunulduğu bildirildi.

26/105

Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

27/105

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı.

28/105

Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

29/105

Diagne, Sinan Gümüş ve Taffarel, kupa törenine katılmadı

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlediği şampiyonluk gecesi ve törenine sarı kırmızılı takımdan bazı isimler katılmadı.

30/105

Teknik Direktör Fatih Terim’den özel izin alan Diagne ile Taffarel ülkesine giderken, Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya’ya gelen taraftarlar için ‘Suriyeli’ ifadesi kullanan ve tribünler ile yıldızı barışmayıp tepki çeken Sinan Gümüş de törene katılmadı.

31/105

Islıklı protesto

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.

32/105

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi.

33/105

Son olarak ise Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı.

34/105

İşte kupa töreninden görüntüler...

35/105
36/105
37/105
38/105
39/105
40/105
41/105
42/105
43/105
44/105
45/105
46/105
47/105
48/105
49/105
50/105
51/105
52/105
53/105
54/105
55/105
56/105
57/105
58/105
59/105
60/105
61/105
62/105
63/105
64/105
65/105
66/105
67/105
68/105
69/105
70/105
71/105
72/105
73/105
74/105
75/105
76/105
77/105
78/105
79/105
80/105
81/105
82/105
83/105
84/105
85/105
86/105
87/105
88/105
89/105
90/105
91/105
92/105
93/105
94/105
95/105
96/105
97/105
98/105
99/105
100/105
101/105
102/105
103/105
104/105
105/105
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Lewandowski'nin sevinci olay oldu! Formayı fırlattı ve...
Galatasaray'ın kupa töreninde protesto sesleri!
Türk Telekom'da büyük coşku
Galatasaraylı futbolcular stada böyle geldi