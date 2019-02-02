Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın haziran planı: "Belhanda ve Trezeguet..."
Ocak ayı transferini 6 önemli isimle kaptan sarı-kırmızılılar, haziran ayının planlarını şimdiden yapmaya başladı!
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İşte detaylar...
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Kasımpaşa, Trezeguet için 8 milyon Euro peşin istedi. G.Saray, FFP kriterlerini aşmamak için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ancak ikna edemedi.
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Cimbom, sezon sonunda Belhanda’yı satıp Trezeguet’yi alacak.
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Ara transferde 6 ismi kadrosuna katan Galatasaray, Kasımpaşa’dan Trezeguet’ye de talip olurken, Finansal Fair Play (FFP) kriterlerine takılmamak adına Mısırlı futbolcu için tıpkı Luyindama’da olduğu gibi satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sundu.
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Ancak Kasımpaşa, peşin 8 milyon Euro talip etti. FFP kriterlerine göre kasasında 3.2 milyon Euro kalan sarı kırmızılı kulüp bu nedenle Trezeguet’yi ara transferde kadrosuna katamadı.
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BELHANDA DA KABUL ETTİ
Böylelikle Trezeguet’nin transferi sezon sonuna kaldı. Mısırlı oyuncunun parası ise Younes Belhanda’nın satışından karşılanacak.
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Geçtiğimiz ocak ayında Galatasaray’dan Garry Rodrigues’i alan Al Ittihad, Belhanda için de 9 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ve gerekirse sezon sonuna kadar bekleyeceğini bildirdi.
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Sarı kırmızılı yönetim bu öneriyi prensipte kabul ederken, daha önce Suudi Arabistan kulübü ile daha önce anlaşan ancak Fatih Terim istediği için takımda kalan Belhanda da olumlu yanıt verdi.