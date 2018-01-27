Galatasaray'ın ekmeğine yağ süren olay

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın evinde Osmanlıspor'u 2-0'la geçtiği maçın ardından Spor Arena yazarları Uğur Meleke, Hakan Ünsal ve Kanat Atkaya müsabakayı değerlendirdi. İşte iki takım arasında oynanan maçın ardından o değerlendirmeler:
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 10
KANAT ATKAYA: GOMIS OYNAR, NOKTA!
İç sahada mutlak hâkim konumundaki Galatasaray’ın dış saha karnesi kırıklarla dolu olan Osmanlıspor’u ağırladığı maç kâğıt üzerinde sarı kırmızılıların hanesine “banko” yazılacak türden duruyordu. Ancak defalarca yaşandığı üzere bu kolaylık sadece kâğıt üzerinde kaldı. Sakatlıklar ve “kafa karışıklıkları” üstüne mali kriz gölgesi düşmüş Galatasaray’ın kadrosunu direkt etkilemişti. Geçen hafta kahraman mertebesine erişen Eren Derdiyok sezonun gol üretim merkezi Gomis’i kesmişti, Britanya yoluna çıkmaya hazırlanan N’Diaye yoktu, Fernandao sakat vb. Osmanlıspor oyunun büyük bölümünde kompakt şekilde mücadele etti, Galatasaray’ın “olası” hücum organizasyonlarını erken uyarı sistemiyle çözdü.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 10
Bıkkınlık verici pas hatalarıyla, top kayıplarıyla ve kale ağzından biri Tolga biri Feghouli’yle kaçırdığı mutlak gol pozisyonlarıyla ev sahibi takım da misafirine epeyce kolaylık sağladı. 37’nci dakikada Yasin’in ortaladığı topu Eren’in kafayla indirmesi ve Feghouli’nin golü bulmasının değeri dakikalar ilerledikçe daha da iyi anlaşıldı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 10
EREN FAYDALI AMA...
İkinci yarıda Osmanlıspor baskı kurdu net bir pozisyon üretemese de pozisyon kovaladı, en azından Galatasaray’a sıkıntı verdi, daralttı. Elbette Galatasaray bu baskıyı kırdı, karşı baskı kurdu, net pozisyonlar da yakaladı ama son vuruş beceriksizlikleri, Karcemarskas’ın üstün performansı derken kalite bakımından vasatı bile tutturamayan maç aktı geçti. İlk yarıda ısınmaya gönderilen Gomis’in 80’nci dakikada oyuna girmesi bile yeterli oldu. Eren faydalı, daha da faydalı olacak bir futbolcu ama sepetle, küfeyle gol atmasının ötesinde fayda sağlayan Gomis’i kesecek.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 10
HAKAN ÜNSAL: VARLIK İÇİNDE YOKLUK
GEÇEN hafta Belhanda, bu hafta Gomis. İki tane, hem oyuncular hem de taraftarlar için dikkat çekici ve uyarıcı mesaj içeren tercihler... Belhanda’nın oynamama sebebi, yaptıkları ve yapamadıkları yüzünden kendisiydi. Gomis’in oynamamasının nedeni Eren’in golleri ama Kayseri deplasmanına gelmemesi de önemli etkendi. Ndiaye’nin yokluğu, bence Belhanda ve Gomis’ten daha önemliydi bu maçta. Çünkü, orta sahadaki tempoyu yükselten, baskı süresini kısaltan, agresif oyunu ile rakibi rahatsız eden ve en önemlisi rakip alana çok çabuk top taşıyan bir oyuncuydu. Tolga ile Selçuk’un tarzı ve temposu, Ndiaye’nin verdiklerini karşılayamaz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 10
EREN İYİYE GİDİYOR
İlk yarının genelinde oyunun hakimi Galatasaray’dı ve net pozisyonlar da yakalandı. Birinde doğru adam, diğerinde doğru pas yoktu. Eren’in oyunu, geldiği sezonun başındaki istek ve formunu yakalamaya doğru gidiyor. Oynadıkça formu daha artacaktır. İkinci yarı, orta sahadaki problemi çözmek isteyen Fatih hoca direnci artırmak için savunma ağırlıklı bir oyuncu yerine ofansif özellikleri daha iyi olan Belhanda’yı oyuna aldı. Yani, direnci savunarak değil hücum ederek artırmak ve kırmak istedi. İkinci yarı devam eden sorunlar; Latovletici’nin kötü oyunu, orta alanda kaptırılan toplar ve Yasin’in devreye girememesiydi. Buna Eren’in düşen oyun konsantresi, Belhanda’nın verimsiz hali ve kaçırılan net pozisyonlar da eklenince maç sıkıntılı geçti. Takımı ayakta tutan: başta hırsı ve mücadelesi ile Tolga, hazırladığı pozisyonlar ile Mariano-Rodrigues ikilisine eşlik eden Feghuli, Denayer’in arkadaşlarının hatalarını telafi eden müdahaleleri ve şans faktörüydü.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 10
UĞUR MELEKE: KALİTE KAZANDI
Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında çıktığı ilk 3 lig maçının ortak bir özelliği var: Bence ligin iyi takımlarıyla karşılaştılar. Zaten Göztepe ve Kayseri’nin ligdeki haklı pozisyonları, ne kadar iyi takım olduklarını gösteriyor. Osmanlıspor da bence ligi daha yukarılarda bitirmesi gereken gayet kaliteli bir ekip. Ancak bu 3 ekibin bir başka ortak özelliği de “oynama arzuları”. Geride 9 kişiyle kapanan ve kontra atak arayan tipte takımlar değiller, bu Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürdü aslında bir bakıma. Ligde Terim’li ilk 270 dakika hemen hemen aynı tonda geçti: Açık futbol. Giden-gelen maçlar. İki taraflı bolca pozisyon. Sonunda ön tarafta daha kaliteli olan Galatasaray’ın kazandığı 3 puanlar...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 10
Dün de Osmanlıspor, Galatasaray’ın çok çok gerisinde bir top oynamadı, bolca pozisyon da buldular ama sezon başından beri halledemedikleri o büyük problemleri yine nüksetti. Son vuruşlarda felaket bir takım Osmanlı. Umar iyi bir çizgi oyuncusu olabilir ama son vuruşları bu derecede kötüyken onu santrfor kullanmak akılcı değil. Osmanlı’nın gerçek bir santrforu olmayınca gol umudu tamamen Serdar Gürler’in sırtında. Geçtiğimiz hafta Kayseri’de ikinci yarıda Mendes, Latovlevici’yi darmadağın etmişti, bu kez sağ çizgide yıldız olma sırası Serdar Gürler’de idi. Galatasaray’ın bu maçtan sonra bence sol stoper Denayer’a ekstra prim vermesi gerek çünkü genç Belçikalı esas işi dışında Latovlevici’nin de bölgesini kapatabilmek için çılgınca savaştı dün gece.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 10
Esasında bu öykünün simetriği karşı yarı sahada da vardı: Osmanlı’nın belki de en iyi oyuncusu Tiago Pinto eksik. Rodrigues dün gece sağ çizgide yedek sol bek Muhammed’e kâbus bir gece yaşattı. Son vuruşçular biraz daha becerikli olsalar Rodrigues maçı 5 asistle tamamlayabilirdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 10
Maçın adamı
Tolga Ciğerci
Karcemarskas mucizevi toplar çıkardı. Denayer olağanüstü efor gösterdi. Rodrigues sağ çizgiyi koridora çevirdi ama bence maçın görünmez kahramanı Tolga idi. İlk devrede 4-2-3-1 oynayan Galatasaray, ikinci yarıda 4-1-4-1’e döndü ve tüm orta saha savunma yükü onun üzerindeydi. Elinden geleni yaptı bu konuda. Ayrıca 21’de Rodrigues’e, birinci golde de Yasin’e attığı paslar on numara. Bir altı numaranın bir on numara gibi paslar atmasını da takdir etmek gerek sanırım.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 10
Maçın sorusu
Latovlevici’nin ıslıklanması
Bugün yine medyada aynı görüş tekrar edilecek muhtemelen: Serdar Gürler’in karşısında çaresiz kalan Latovlevici’yi taraftarın ıslıklamasını haksız bulacak herkes... Ben bu ıslık alerjisini anlayamıyorum futbolda. Taraftar sahaya yabancı madde atmıyor, küfür ya da hakaret etmiyor, sadece performansından memnun olmadığı oyuncuyu ıslıklıyor... Taraftar tepkisini daha medeni bir şekilde nasıl gösterebilir Allah aşkına? Fenerbahçe tribünleri Dirar’ı ıslıkladığında da aynı şeyi yazmıştım. Bu, son derece medeni bir tepki. Ve futbolun içinde var.