Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın dev kabusu! Zarar: 34 milyon euro...
Galatasaray camiası, özellikle iç transferlerlere mesafeli yaklaşıyor! Bunun sebebi ise geçmişteki örnekler...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Galatasaray'da taraftarın Türkiye içinden transfere mesafeli yaklaşmasının sebepleri; 34 milyon euroluk 'hata'
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray 2010 yılından bu yana Türkiye içinden yaptığı transferlerde birkaç isim dışında isabet sağlayamadı. Bu isimler içerisinden Galatasaray camiasını ve taraftarını tam anlamıyla memnun eden sadece üç oyuncu oldu; Necati Ateş, Burak Yılmaz, Selçuk İnan. İşte 2010 yılından bu yana Galatasaray'ın önde gelen "iç pazar transfer kabusları"...
Fotoğraflar: Arşiv
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ÇAĞLAR BİRİNCİ - 1.5 MİLYON EURO
2010 yılında Denizlispor'dan büyük umutlarla sol bek sorununa çözüm olması için transfer edilen Çağlar, vasat bir performansın üzerine çıkamazken 2 sezon sonra Elazığspor'un yolunu tuttu.
Fotoğraflar: Arşiv
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YEKTA KURTULUŞ - 3.75 EURO
2010/2011 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan 3.75 milyon euroya transfer edilen Yekta, Galatasaray'da 5 sezon geçirse de bu sürede daha çok yedek kulübesinde oturan bir isim oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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SERCAN YILDIRIM - 3 MİLYON EURO
Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ve bir dönem Manchester United ile de adı anılan Sercan'ın bonservisi 5 sene boyunca Galatasaray'da kalsa da golcü oyuncu beklenen performansı gösteremedi. Sercan'ın bonservisi için Galatasaray 2011'de 3 milyon Euro ödedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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YİĞİT GÖKOĞLAN - 2.5 MİLYON EURO
Bir dönem 3 büyüklerin peşinde olduğu ve 2011'de 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Yiğit, 2 sezon kiralık olarak gönderildi ve 2015'te de sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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DANY - 3.3 MİLYON EURO
3.3 milyon Euro karşılığında 2012'de transfer edilen Dany, ilk sezonun ardından bekleneni veremedi. İstikrarsız bir performans gösteren Dany, daha sonra Granada, Evian ve Beşiktaş'a kiralandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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AMRABAT - 8.6 MİLYON EURO
Galatasaray'a 8.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Amrabat, inişli çıkışlı performansıyla bir türlü 11'in değişilmezi olamadı. Malaga'ya kiralanmasının ardında Faslı oyuncunun bonservisi de İspanyol ekibe verildi. Faslı oyuncu şu anda Watford forması giyiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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TARIK ÇAMDAL - 4.75 MİLYON EURO
2014/15 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal, geldiği dönemden bu yana ne hocalarının gözüne girebildi ne de taraftarla arası barıştı. Yüksek bonservisi beklentileri de yükseltti ancak beklenenin çok uzağında olan Tarık, Jan Olde Riekerink tarafından sezon başı kampında kadro dışı bırakıldı. Daha sonraki sezonlarda da gelişim gösteremeyen Tarık Çamdal, Fatih Terim'in de gözüne giremezken sarı-kırmızılı takımda kariyerinin sonlarına geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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OLCAN ADIN - 4 MİLYON EURO
Trabzonspor'dan Tarık ile aynı dönem 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Olcan, beklenenin uzağında kaldığı gibi fazla kiloları nedeniyle de sık sık eleştirdi. Olcan da Tarık gibi Riekerink tarafından sezon başı kadro dışı bırakıldı. Olcan Adın'ın daha sonra Dursun Özbek zamanında sözleşmesi feshedilmişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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AHMET ÇALIK - 2,5 MİLYON EURO
2016/17 sezonunun ortasında Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ahmet Çalık da henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Fatih Terim'in gelmesiyle birçok oyuncunun performansı artarken, Ahmet Çalık sezonun ikinci yarısında süre almakta bile zorlandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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9 TRANSFERE 33,9 MİLYON EURO
Galatasaray, iç pazardan transfer ettiği ve istediği performansı alamadığı bu 9 isim yaklaşık toplam 34 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da aslında bu kötü örneklerden dolayı Türkiye içinden yapılan yüksek maliyetli transferlere mesafeli davranıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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TAM NOT ALAN 3 İSİM VAR
Bu isimlerin yanı sıra azınlıkta olsa da Galatasaray camiasını iç transferde tam anlamıyla memnun eden isimler de oldu. Bonservis bedeli olmadan transfere edilen Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Necati Ateş son dönemde Galatasaray'ın iç pazarda başarı sağladığı isimler olarak öne çıkıyor. (Sporx)
Fotoğraflar: Arşiv
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Hakem oyunu sedye ile terk etti! UEFA Avrupa Ligi'nde Honved ve Rabotnicki arasında oynanan 1. Ön Eleme maçında, mücadelenin hakemi Marius Avram, sakatlık geçirerek oyundan sedye ile çıkmak zorunda kaldı. O görüntüleri izlemek için videoya tıklayınız...