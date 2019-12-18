Galatasaray'ın altyapı futbolcularından Gökhan Çıra'ya olay cevap!
Galatasaray - Tuzlaspor maçında gündem olan Gökhan Çıra'ya eski altyapı oyuncularından tepki geldi.
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Galatasaray'ın 4-0 kazandığı rövanş sonrası ise çıkan olayların başrolünde yer alan Gökhan Çıra'ya eski alt yapı oyuncularından tepki geldi.
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Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor’un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmiş; 4-0'lık rövanş sonrası sahanın karışmasıyla birlikte hedef gösterilmişti.
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Olaylı maçın ardından Gökhan'ın Galatasaray alt yapısında forma giydiği dönem Muslera ile çekilmiş fotoğrafı çokça paylaşıldı.Uruguaylı file bekçisiyle gerilim yaşayan Gökhan Çıra’ya sarı kırmızılı takımın alt yapısından forma giyen futbolculardan ilginç tepkiler geldi.
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Galatasaray alt yapısında yetişen Gökhan Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Birhan Vatansever ve Doğan Can Davas, Çıra'ya tepki niteliğinde paylaşımda bulundular. İşte o paylaşımlar ve Galatasaray'ın 'akademi' göndermeli resmi açıklaması...
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın ilgili bölümü şöyle;
"Futbol Akademimizin girişinde yazan ‘’Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.’’ sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez."
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"Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray’ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır."
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"Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar ise her zaman olduğu gibi Galatasaray’ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar."
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BİR PAYLAŞIM DA DERYA BALTA'DAN
Bir paylaşım da Hakan Balta'nın eşi Derya'dan geldi "Bakınız burası Metin Oktay Tesisleri’nin girişi 🦁 Burada büyümenin ne demek olduğunu karakterli insanlar anlayabilir."
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ÇIRA NE DEMİŞTİ?
Maçın ardından sosyal medya hesabından video yayınlayan Gökhan Çıra'nın sözleri şöyle olmuştu: “Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim’i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler."
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"Galatasaray’ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir."