Galatasaray'ın altyapı futbolcularından Gökhan Çıra'ya olay cevap!

ÇIRA NE DEMİŞTİ? Maçın ardından sosyal medya hesabından video yayınlayan Gökhan Çıra'nın sözleri şöyle olmuştu:

“Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim’i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler."