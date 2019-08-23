Galatasaray'ı yıkan fotoğraf! Radamel Falcao...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray taraftarının aklında günlerdir aynı soru var: Falcao ne zaman İstanbul’a gelecek?
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Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen transferin bir türlü bitmemesi, KAP açıklamasının yapılmaması Sarı-Kırmızılı futbolseverleri endişelendiriyor.
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Seri, Nzonzi gibi önemli hamlelere imza atan yönetimin Falcao’yu henüz bitirememesinin arkasındaki neden ise belli oldu.
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Öncelikle UEFA ile yapılan anlaşma gereği zaten ekside olan Galatasaray Yönetimi Falcao’ya Şampiyonlar Ligi’nde lisans çıkartamama tehlikesiyle karşılaşmamak için bonservis ödemeden bu işi çözmeye çalışıyor.
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Galatasaray adına haftalardır Monaco’ya gidip gelen menajer Ahmet Bulut, kulüp adına Fransızlar ile görüşmeleri yürütüyor.
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Monaco’nun istediği 3 milyon Euro’luk bedelin, farklı bir formülle verilmesi hedefleniyor.
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Fotoğraf sızdırılınca
9 Ağustos’ta Monaco’ya giden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao ile masaya oturmuş, 3 yıllık ön protokol yapmış; ertesi gün ise Kolombiyalı yıldız ile yanak yanağa olan fotoğrafı sosyal medyaya sızmıştı.
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Bu görüntünün ardından herkes “İş bitti” yorumu yaparken, o fotoğraf aslında her şeyi tersine çevirdi. Monaco cephesi işi yokuşa sürmeye başladı.
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Daha önce ücret talep etmeyen Fransızlar, şimdi bonservis bedeli olmadan kesinlikle oyuncuyu bırakmayacağını söylüyor.
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Kolombiyalı sunucudan Falcao açıklaması
Gazeteci Andrea Guerrero, Falcao'nun Galatasaray'a transferi hakkında açıklamalar yaptı.
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"Yapılan anlaşma var"
Kolombiyalı golcüye Galatasaray'a gitmesi için Monaco'dan izin verilmesi gerektiğine dikkat çeken Guerrero, "Yapılan bir anlaşma var ve bunun keyfi olarak sonlandırılacağına inanmıyorum. Falcao, Galatasaray'a gitmek istiyor ve orada gerçekten iyi bir proje var. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak." diye konuştu.
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Kolombiyalılar devreye girdi!
Sadece Galatasaraylı taraftarlar değil, Kolombiyalılar da Falcao’nun Aslan olması için sabırsızlanıyor...
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Önceki gece Kolombiyalılar’ın Twitter’da açtığı #SueltenAlTigre etiketi, dünya listesinde birinci sıraya çıktı.
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Sarı-Kırmızılı futbolseverler de #SueltenAlTigre (Kaplanı serbest bırak) etiketiyle onbinlerce paylaşım yaptı.
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Falcao’nun eşi ise “Falcao ve Galatasaray tamamen anlaşmış durumda ama Monaco yönetimi Falcao’yu takımda tutmak için uğraşıyor” yazan bir yorumu beğendi.