Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'ı uçuracak golcü! Devler Ligi aşkına...
Suudi Arabistan'ın Al-Hilal Kulübü'ne transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis sonrası Galatasaray forvet bölgesinde oluşan boşluk için çalışmalarını sürdürüyor...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Son olarak ligde evinde Alanyaspor'u 6-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda gollerin 5'i kanat ve orta alanda oynayan isimlerden gelirken maça tek forvet olarak olarak başlayan Eren Derdiyok 1 gol kaydetti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da defans bölgesine yapılacak takviye için de çalışmalar sürerken ilk hedef forvet transferi...
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Transfer sezonu 30 Ağustos'ta sona erecek ve forvet için belirlenen 3 isim için temaslar hızlandı. Yönetime göre, çalışmaları sürdürülen 3 isimden 2'si Aslan olacak. İşte Galatasaray'ın forvet transferinde belirlediği isimler ve son durum...
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STEFANO OKAKA
Cimbom, Premier Lig ekibi Watford’un Nijerya asıllı İtalyan forveti Okaka’yı gündemine aldı. 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibini ikna etmek üzere. Elinde 5 santrfor bulunan İngiliz ekibi, Okaka’nın kiralanmasına sıcak bakıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Okaka, "Ocak ayında Galatasaray'a transferim olacaktı. Son gün aksilik yaşandı. Şimdi bu sezon için bekliyoruz." dedi.
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MAME BIRAM DIOUF
Linnes'in de menajerliğini yapan Solbakken, Stoke City Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Diouf'u Galatasaray'a önerdi. İngiliz kulübünde geçen yıl 35 maçta forma giyen Diouf 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Kiralama formülü ile transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın ise Diouf hamlesi merakla bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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OUMAR NIASSE
İlk hedef ise Cenk Tosun'un takım arkadaşı Oumar Niasse... Senegalli futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelme isteğini sarı kırmızılılara ve Everton'a iletti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fatih Terim de pres ve son vuruş gücü yüksek bir forvet istediği için Niasse'nin transferine onay verdi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken Galatasaray, Niasse'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. İngiliz ekibi ise bonservisiyle satma niyetinde.