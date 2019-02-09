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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
09 Şubat 2019 - 12:25,

Galatasaray'ı şoke eden iddia! Luyindama...

Galatasaray'ın transferin son saatlerinde kadrosuna kattığı Luyindama için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın Standard Liege'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın başı şu sıralar dertte.

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Yıldız futbolcunun, eski takımına veda etmek için gittiği Anderlecht maçında rakip takım taraftarlarına küfürlü tezahürat yapmıştı.

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25 yaşındaki Kongolu stoper, eski takımına veda etmek için gittiği Anderlecht maçında rakip takım taraftarlarına küfretmişti.

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Belçika basını ise konuyla ilgili olarak Sarı Kırmızılılar'ı endişelendiren bir haber yayımladı.

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Ülkede yayın yapan RTL televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde Belçikalı savunmacının para cezası ve maçlardan men alabileceği belirtilirken dikkat çeken bir detaya da yer verildi.

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Site, UEFA'nın konuyla ilgili yönetmelikleri gereğince Luyindama'nın olası bir men cezası alması durumunda bu yaptırımın Galatasaray'da oynadığı dönem için geçerli olabileceğine işaret etti.

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Öte yandan Liege polisi, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatmıştı.

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