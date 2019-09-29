Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi korkusu sardı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ı Şampiyonlar Ligi korkusu sardı!
GeriFutbol Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi korkusu sardı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
29 Eylül 2019 - 10:40,

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi korkusu sardı!

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında sergilediği etkisiz futbol, sarı-kırmızılıları salı günü oynanacak olan Paris Saint Germain maçı için telaşa düşürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sezon başından bu yana toparlanamayan Fatih Terim'in takımı, istenilen seviyeye gelemedi. Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike ise Şampiyonlar Ligi...

2

Bu seviyede her zaman farklı oynayan Galatasaray, Club Brugge deplasmanında otoritelerden geçer not almıştı ve değerli bir beraberlikle evine dönmüştü. Şimdi sırada evde oynanacak PSG ve Real Madrid sınavları var.

3DEFANS GÜVEN VERMİYOR

DEFANS GÜVEN VERMİYOR

Bonservisine 8 milyon Euro verilen Christian Luyindama ile geçtiğimiz sezon ortasında transfer edilen Marcao'nun bireysel hatalarda zirveye çıkması, Galatasaray'ın en büyük yumuşak karnı.

4TOP FALCAOYA GELMİYOR

TOP FALCAO'YA GELMİYOR

Öte yandan yıldız golcü Radamel Falcao'nun ceza sahası içinde topla buluşturulamaması sarı-kırmızılıların gol yollarında etkisiz olmasına yol açıyor. Feghouli ve Belhanda'nın oyuna tam girememesi, Ryan Babel'in ise asistten çok gole yakın oynaması, Kolombiyalı yıldızı ceza sahası içinde yalnız bırakan etkenlerden.

5UYUM VE TAKIMDAŞLIK YOK

"UYUM VE TAKIMDAŞLIK YOK"

Yazarımız İlker Yasin, Galatasaray'daki bireysel sıkıntıları şöyle özetliyor: G.Saray geçen yıldan farklı... N’Zonzi, Lemina ve Babel gibi yeni transferlerle maça başladı. Takımın en iyisi sezon başından bu yana Babel. Diğer gelenler arasında bir uyum ve takımdaşlık ruhu yok. Belhanda ve Feghouli’nin zaten maç seçerek oynayan veteranlar olduğunu hep söyledim. mariano ve Nagatomo geçen yılın gerisindeler. Stoperler zaten ayrı bir film. Fatih Terim’in çok işi var. Dün kulübede olsaydı farklı bir şey olmazdı. Seri neden yok, Emre Mor’dan yeni bir Onyekuru yaratmak çok mu zor?"

6PSGDE EKSİKLER VAR; AMA...

PSG'DE EKSİKLER VAR; AMA...

Salı günü TT Stadı'nda Neymar cezası sebebiyle oynayamayacak. Sakat Edinson Cavani'nin oynaması beklenmiyor... En büyük tehlike ise Kylian Mbappe. Sakatlığı bulunan Fransız yıldızı, son Bordeaux maçının yarım saatinde oynadı. Ligde son 2 galibiyetini Neymar'ın geç gelen 1'er golüyle alan PSG, Avrupa'da Real Madrid'i 3-0 ile darmaduman etti. Bu bağlamda Galatasaray'ı salı günü zor bir sınav bekliyor...

7

Sosyal medyada derbi sonrası yorum yapan Galatasaray taraftarlarının ekseriyeti, bu futbolun devam etmesi durumunda takımın Paris devi karşısında pek bir şansı olmadığına inanıyor.

8

İşte taraftarların o mesajlarından öne çıkanlar...

9
10
11
12
13
14
15
16

CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi korkusu sardı!
Derbi sonrası ses getiren sözler: "İsmi büyük, futbol kalitesi düşük..."
Deniz Türüç'e büyük şok! Önce fırça yedi sonra...
Maça damga vuran karar! Cüneyt Çakır...