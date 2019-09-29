Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi korkusu sardı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında sergilediği etkisiz futbol, sarı-kırmızılıları salı günü oynanacak olan Paris Saint Germain maçı için telaşa düşürdü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sezon başından bu yana toparlanamayan Fatih Terim'in takımı, istenilen seviyeye gelemedi. Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike ise Şampiyonlar Ligi...
2
Bu seviyede her zaman farklı oynayan Galatasaray, Club Brugge deplasmanında otoritelerden geçer not almıştı ve değerli bir beraberlikle evine dönmüştü. Şimdi sırada evde oynanacak PSG ve Real Madrid sınavları var.
3
DEFANS GÜVEN VERMİYOR
Bonservisine 8 milyon Euro verilen Christian Luyindama ile geçtiğimiz sezon ortasında transfer edilen Marcao'nun bireysel hatalarda zirveye çıkması, Galatasaray'ın en büyük yumuşak karnı.
4
TOP FALCAO'YA GELMİYOR
Öte yandan yıldız golcü Radamel Falcao'nun ceza sahası içinde topla buluşturulamaması sarı-kırmızılıların gol yollarında etkisiz olmasına yol açıyor. Feghouli ve Belhanda'nın oyuna tam girememesi, Ryan Babel'in ise asistten çok gole yakın oynaması, Kolombiyalı yıldızı ceza sahası içinde yalnız bırakan etkenlerden.
5
"UYUM VE TAKIMDAŞLIK YOK"
Yazarımız İlker Yasin, Galatasaray'daki bireysel sıkıntıları şöyle özetliyor: G.Saray geçen yıldan farklı... N’Zonzi, Lemina ve Babel gibi yeni transferlerle maça başladı. Takımın en iyisi sezon başından bu yana Babel. Diğer gelenler arasında bir uyum ve takımdaşlık ruhu yok. Belhanda ve Feghouli’nin zaten maç seçerek oynayan veteranlar olduğunu hep söyledim. mariano ve Nagatomo geçen yılın gerisindeler. Stoperler zaten ayrı bir film. Fatih Terim’in çok işi var. Dün kulübede olsaydı farklı bir şey olmazdı. Seri neden yok, Emre Mor’dan yeni bir Onyekuru yaratmak çok mu zor?"
6
PSG'DE EKSİKLER VAR; AMA...
Salı günü TT Stadı'nda Neymar cezası sebebiyle oynayamayacak. Sakat Edinson Cavani'nin oynaması beklenmiyor... En büyük tehlike ise Kylian Mbappe. Sakatlığı bulunan Fransız yıldızı, son Bordeaux maçının yarım saatinde oynadı. Ligde son 2 galibiyetini Neymar'ın geç gelen 1'er golüyle alan PSG, Avrupa'da Real Madrid'i 3-0 ile darmaduman etti. Bu bağlamda Galatasaray'ı salı günü zor bir sınav bekliyor...
7
Sosyal medyada derbi sonrası yorum yapan Galatasaray taraftarlarının ekseriyeti, bu futbolun devam etmesi durumunda takımın Paris devi karşısında pek bir şansı olmadığına inanıyor.
8
İşte taraftarların o mesajlarından öne çıkanlar...