Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...
Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart'ta yapılacak Mali ve İdari Genel Kurulu öncesi raporlar üyelere gönderildi ve acı gerçekler ortaya çıktı. Gelir-gider arasındaki makası daraltmak isteyen sarı kırmızılı takımın tek çıkış yolu ise...
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Mali raporlardaki değerler, sarı-kırmızılıların karşı karşıya kaldığı tehlikeyi net bir şekilde ortaya koydu.
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Konsolide raporlara göre sarı-kırmızılı kulübün gelirleri bir önceki yıla (2017) göre 331 milyon lira artış göstererek 936 milyon liraya çıktı. Bu gelir artışında Avrupa gelirleri (216 milyon lira) ile yayın gelirlerinin 124 milyondan 199'a yükselmesinin rolü büyük oldu.
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Mağaza gelirleri de 72 milyon liradan 111 milyon liraya çıkarak Galatasaray Yönetimi'nin yüzünü güldürdü. 2018 yılında gelirleri toplamda 936 milyon liraya yükselen sarı-kırmızılılarda ciddi gelir artışına rağmen dönem zararı 426 milyon liradan 335 milyon liraya düştü.
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331 milyon ekstra gelire karşın dönem zararının sadece 90 milyon azalması ise finansal giderlerin artmasından kaynaklandı. Mali tablolara göre finansal giderler 192 milyon liradan 311 milyon liraya yükseldi. Gelirler bölümünde en büyük kaynak olarak gösterilen UEFA'dan gelen 216 milyon lira, sarı-kırmızılıların en büyük gelir kalemi olarak göze çarptı.
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Bundan dolayı Galatasaray'ın, en azından mevcut istikrarı devam ettirebilmek için ya şampiyon olup doğrudan Devler Ligi'nin yolunu tutacak ya da ikinciliği elde ederek ön elemelerden Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Aksi takdirde sarı-kırmızılıların işi çok zorlaşacak