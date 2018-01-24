Galatasaray'dan yılın transferi! Her an bitebilir...
Galatasaray'da Gomis'in sakatlığı sonrası forvet oyuncusu olarak sadece Eren Derdiyok'un olması yüzünden Fatih Terim forvete takviye istedi. Yıldız isim için girişimler başladı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'da Gomis'in sakatlığı sonrası forvet oyuncusu olarak sadece Eren Derdiyok'un olması yüzünden Fatih Terim forvete takviye istedi. Yıldız isim için girişimler başladı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Terim’in isteği üzerine Antalyaspor’un kapısını çalan Cimbom, Tarık Çamdal ve Koray Günter’i kiralık, Emrah Başsan’ı bonservisi ile ve bir miktar para önerdi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Sol bekin yanı sıra bir de golcü arayan Galatasaray, Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Samuel Eto'o'ya kancayı taktı. Galatasaray'ın yeni yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Kamerunlu golcü için aracılar vasıtasıyla Antalyaspor'a teklifte bulundu.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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36 yaşındaki golcüye karşılık Tarık Çamdal ve Koray Günter'i kiralık Emrah Başsan'ı bonservisiyle ve ayrıca bir miktar para önerildi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Antalyaspor'un takas için önerilen üç futbolcuya da sıcak baktığı ancak para miktarının artırılmasını istediği kaydedildi. Samuel Eto'o'nun ise Galatasaray'a gelmek için tek şartının 1.5 yıllık sözleşme olduğu belirlendi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Diğer yandan Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz ise Eto'o'ya Brezilya'dan da çok cazip bir teklif olduğunu, yıldız futbolcunun kendisiyle ve menajeriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.