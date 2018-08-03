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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Galatasaray'dan yılın takası! Maicon'u verip...
Futbol

Galatasaray'dan yılın takası! Maicon'u verip...

Galatasaray'dan flaş karar... Yılın takası için iki kulüp arasında sıkı pazarlıklar dönüyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray'da 8 numara defteri yeniden açıldı. İşte detaylar...

Fotoğraflar: Arşiv
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Badou Ndiaye'nin boşluğunu henüz dolduramayan teknik direktör Fatih Terim, sürekli sakatlığını bahane eden Tolga Ciğerci'yi de kadro dışı bırakmıştı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Ayrıca Selçuk İnan da hazırlık kampında beklentilerin altında kaldı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Senegalli futbolcunun yeniden kiralanması için çalışılırken sarı-kırmızılı ekibin karşısına Everton çıktı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Stoke City'nin Everton'un deneyimli stoperi Ashley Williams'ı kadrosuna katmak istediği, buna karşılık Everton'ın da Badou Ndiaye'yi transfer etmeyi planladığı ifade ediliyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Tarafların görüşmelere başladığı belirtilirken transferin birkaç gün içinde resmileşmesi bekleniyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Ndiaye'yi kiralaması artık imkansız görünen ve yeniden arayışlara başlayan Galatasaray'a güzel haber Portekiz'den geldi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Sporting Lizbon, Maicon'u listesine aldı. Galatasaray'ın Maicon'u göndermek istediğini bildiği için işi takasla bitirmeye çalışıyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Aslında yöneticiler, Doumbia'nın yanına bir de genç oyuncu verilmesi durumunda takası kabul etmeye hazır.

Fotoğraflar: Arşiv
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Terim'in gözü ise Rodrigo Battaglia'da...

Fotoğraflar: Arşiv
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İki kulüp arasında para+takas+oyuncu ekseninde sıkı pazarlıklar döndüğü belirtiliyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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27 yaşındaki Battaglia'nın, Transfermarkt değeri 8 milyon Euro... Kariyeri boyunca 192 karşılaşmaya çıkarken 14 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Daha önce Huracan, Racing Club, Sporting Braga, Moreirense, Chaves formaları giyen Bataglia'nın Sporting Lizbon ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (A Spor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray, Maicon'un 2 gol kaydettiği maçta, deplasmanda AEK Atina'ya 3-2 mağlup olmuştu. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...

Fotoğraflar: Arşiv
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FUTBOLTransfer HaberleriSelçuk İnan

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