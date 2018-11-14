Galatasaray'dan UEFA bombası! Babel...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yönetimin ısrar ve çabalarına rağmen hala Beşiktaş’la sözleşme uzatmayan Babel hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Terim’e çok yakın bir G.Saraylı eski oyuncu, Babel’le anlaştıklarını ve sezon sonunda oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.
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Beşiktaş’la yeniden mukavele yapmak için 3.2 milyon euroda direten Babel’in, Aslan’la yaptığı iddia edilen anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi.
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Babel, bu sezon, Siyah-Beyazlı takımda beklentilerden uzak bir görüntü sergiliyor.
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Genk maçından sonra transfer konusunda açıklama yapan Babel, “Şu anda Flamengo benim için bir seçenek değil. Fiorentina iddialarıyla ilgili de bir şey bilmiyorum. Geleceğim hakkında bir şey söylemeli miyim, ondan da emin değilim.
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"Söyleyebileceğim tek şey, şu anda menajerim Beşiktaş ile görüşmeler yapıyor. Ben beklemedeyim, ne olacağını bekleyip göreceğiz” demişti.
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Beşiktaş Yönetimi ise hem Babel’in hem de Adriano’nun kalma niyetinde olduğunu açıklamıştı.
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UEFA’yla Finansal Fair Play anlaşması bulunan G.Saray, oyuncu satmadan bonservis bedeli bulunan isim alamıyor.
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Onyekuru’nun bonservisini alması söz konusu değil ve o bölgeye sezon sonu takviye yapmak durumunda.
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BEDAVA TRANSFER
Bonservisi elinde olan Babel, bu açıdan G.Saray için cazip.
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31 yaşındaki Babel, bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.
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İlkay Gündoğan Avrupa basınında manşetleri süslüyor!
Premier Lig'de Pazar günü oynanan Manchester derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla City olmuştu. İlkay Gündoğan'ın kaydettiği 3. gol öncesinde, Manchester City'li futbolcular yaklaşık 2 dakikada kadar toplamda 44 kez paslaştı. Atılan bu gol Avrupa basınında uzun süre gündem oldu... İşte o harika gol...