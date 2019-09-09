Galatasaray'dan tarihi karar! TT Stadyumu'nda...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, yeni sezonla birlikte radikal birlikte o hamleyi yapacak...
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Sarı kırmızılı ekipten taraftarı heyecanlandıran hamle...
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Arsenal'in Emirates Stadı'nı Galatasaray mercek altına aldı.
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3 santimetre olan koltuk aralıklarını daraltmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, 52 bin 650 kişi olan kapasiteyi 60 bine yükseltip 50 bin de kombine satarak rekoru hedefliyor.
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Yıldız transferler sonrasında taraftar da kombinelere hücum ederken toplam satış 41 bine ulaştı.
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Maç başına bilet satışından elde edilen geliri dikkate alan yönetim, kombine satışını durdururken yeni sezon için de seyirci kapasitesini artırma kararı aldı.
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Türk Telekom Stadı'nın Arsenal'in Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacak.
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60 bin kapasiteli Emirates Stadı'nın planlarını İngiltere'den isteyecek Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santimetrelik koltuk aralıklarını daraltıp kapasiteyi artıracak.
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Bu sezon değişiklik imkânı bulunmazken, sezon sonu Aslantepe'yi yenileme çalışması başlayacak.
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Kapasiteyi 60 bine çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon 41 binde kalan kombine satışını gelecek yıl 50 bine yükseltip rekor kırmak istiyor.
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EMİRATES STADI'NIN ÖZELLİKLERİ
Açılış tarihi: 26 Ekim 2006Tasarım: HOK SportMaliyet: 430 milyon poundSeyirci kapasitesi: 60 binSaha boyutu: 105x68 metreSaha içi çim boyutu: 113x76 m
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...