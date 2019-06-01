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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
01 Haziran 2019 - 16:17,

Fatih Terim açıklamıştı! Şampiyonlar Ligi bombası...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da bütün gözler transfere çevrildi.

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Sarı kırmızılı takımda yeni sezondaki en önemli hedef Şampiyonlar Ligi'nde alınabilecek en iyi dereceyi elde etmek.

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Bu doğrultuda kadrosunu 3 kulvarda da hedefe götürecek isimlerle takviye etmeyi planlayan Galatasaray'da önimli bir transfer harekatı yürütülüyor.

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Bu sezon rekor kırarak gol kralı olan Mbaye Diagne'nin yeterli olmayacağını düşünen sarı kırmızılılar forvet transferi için harekete geçti.

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Hedefteki isim devre arasında finansal engeller nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Benjamin Tetteh.

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Aslan ocak ayında kadrosuna katamadığı genç golcü için sessiz sedasız transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Teknik patron Fatih Terim’in mutlaka kadrosunda görmek istediği 21 yaşındaki Ganalı santrfor için kulübü Sparta Prag’la temaslarını sürdürüyor.

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Semih Kaya’nın hem satışı hem de tekrar kiralanması sırasında iyi ilişkiler kurduğu Çekya kulübüyle bir görüşme daha yapan Galatasaray Yönetimi, şimdilik beklemeye geçti.

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Özellikle genç oyuncunun kulübü üzerinde baskı kurarak, bonservis bedelinin düşmesi konusunda yardımcı olacağını düşünüyor.

9/12TERİM İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

TERİM İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fatih hoca, Tetteh’in transferini ne kadar çok istediğini kısa süre önce çok net bir şekilde dile getirmişti.

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Tecrübeli çalıştırıcı, “Paramız olsa, Tetteh’i 3-4 milyon Euro’ya alabilirdik. Para olmayınca iş 8 milyon Euro’lara kadar çıktı” demişti.

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Fatih hocanın listesinde ilk sıralarda yer alan 1.93 boyundaki Tetteh, bu sezon Çekya Ligi’ndeki 28 maçta 11 gol attı.

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