Galatasaray'dan Roma'ya flaş teklif! Kiralık...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Galatasaray'dan Roma'ya flaş teklif! Kiralık...
Futbol

Galatasaray'dan Roma'ya flaş teklif! Kiralık...

Sarı kırmızılılar yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın hedefinde ise Roma var... İşte o gelişmeler...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roma'dan kadrosunda düşünmediği isimleri bildirmesini isteyen Galatasaray, ihtiyaç duyduğu bölgelere göre kiralama formülünü devreye sokacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sportif Direktör Monchi ile geçen sezon yapılanmaya giden Roma, önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. İtalyan devinde takım içinde revizyon olacağını düşünen Galatasaray da boş durmadı ve Roma'ya e-mail yoluyla haber yolladı. Roma'dan kadrosunda düşünmediği isimleri bildirmesini isteyen sarı-kırmızılı kulüp ihtiyaç duyduğu bölgelere göre kiralama formülünü devreye sokacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Carrasso ile yollarını ayıran, Eray İşcan'ın sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, yerli yedek kaleci arıyor... Gündeme gelen ilk isim olan Serkan Kırıntılı'yı kulübü bırakmadı. Serkan, Konyaspor'la sözleşmesini uzattı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Menajerler tarafından Akhisar'ın kalesini koruyan Fatih Öztürk Galatasaray'a önerildi. Kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Fatih için sarı-kırmızılı kulübün cevabı bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu arada Dursun Özbek döneminde Galatasaray altyapı sorumlusu olarak göreve başlayan Emrah Bayraktar ile yollar resmen ayrıldı. Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Bayraktar, pasif göreve çekilmiş yerine Ali Yavaş getirilmişti. (Sabah)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaraylılar dikkat! Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Badou Ndiaye ile her konuda anlaştı, Stoke City ile kiralık anlaşma için zemin aranıyor. Kasımpaşalı Trezeguet ise Galatasaray forması giymeye çok yakın... Cimbom'daki transfer gelişmelerini Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı... İzlemek için videoya tıklayınız...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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