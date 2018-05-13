Galatasaray'dan flaş karar! Garry Rodrigues...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sarı kırmızılı forma ile bu sezon ligde 11 asist ve 9 gollük üst düzey bir performans sergileyen Garry Rodrigues’e Premier Lig’den ciddi teklifler var...
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Şu anda iki İngiliz ekibinin en az 15-20 milyon euro düzeyinde teklif vermesi beklenen Hollandalı futbolcu, Galatasaray formasını 2018-19 sezonunda da giyip bu rakamı ikiye katlamanın peşinde...
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Newcastle ve Everton’un ciddi şekilde 3 aydan bu yana takip ettiği ve talip olduğu Garry Rodrigues stratejisini büyük ölçüde belirledi. Herkesin sezon sonunda iyi bir bonservis bedeli ile ayrılacağını düşündüğü başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde oynayıp fark yaratarak hem kendi ücretini hem bonservis bedelini katlayıp üst düzey bir kulübe transfer olmayı hedefliyor.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
CENK TOSUN'U ÖRNEK ALIYOR!
Rodrigues’in bu yolu çizerken örnek aldığı isimse Cenk Tosun... Geçen sezona Beşiktaş’ta başlayan ve Crystal Palace’e 12.5 milyon Euro karşılığında imza atmak üzere oran golcü oyuncu, ödeme takviminde sıkıntı yaşayınca siyah beyazlı kulüpte devam etmişti.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Ardından Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk, devre arasında 28 milyon Euro’luk rekor bedelle Everton’ın yolunu tutmuştu. Öte yandan G.SARAY teknik heyeti de Şampiyonlar Ligi’ni göz önüne alarak Garry Rodrigues’i bırakmayı düşünmüyor.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
KRAL OLMADI, KRAL YAPTI!
BU sezon Galatasaray forması ile ligde tam 28 gole imza atan Bafetimbi Gomis’in ürettiği skorların 8’inin asistini Garry Rodrigues yaptı. Bu sezon yüksek bir performans sergileyen ve sarı kırmızılıların başarılı performansında büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues, 11 asistinin 8’ini Gomis’e yaptı.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı oyuncunun diğer üç asisti ise Kayseri maçında Tolga Ciğerci, yine Kayseri’ye karşı Eren Derdiyok ve Yeni Malatya sınavında Younes Belhanda’ya...
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
"Ben 22 yıl kalsaydım çok daha büyük başarılar yakalardık" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor galibiyetinin ardından konuştu. Terim'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...