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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16 Kasım 2019 - 16:24,

Galatasaray'dan Falcao açıklaması! Yeniden...

Galatasaray, Radamel Falcao'nun sakatlığına ilişkin taraftarları şoke eden bir açıklama yaptı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Radamel Falcao'nun sakatlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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Sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı futbolcunun tedavisine Salı gününe kadar kulübün sağlık merkezinde devam edileceğini belirtti.

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Öte yandan Falcao'nun önümüzdeki hafta yeniden İspanya'ya geri döneceği kaydedildi.

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Kulüp, deneyimli oyuncunun tedavisine program dahilinden İspanya'da bir hafta daha devam edileceğinin altını çizdi.

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"İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek."

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"Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak."

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Bu açıklamanın ardından Falcao'nun hangi maçları kaçıracağı da netlemiş oldu.

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Golcü oyuncu, 22 Kasım'da oynanacak Başakşehir ve 26 Kasım'daki Club Brugge maçlarında forma giyemeyecek.

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Milli ara sonrası oyuncuyu Başakşehir maçına yetiştirmeyi planlayan Galatasaray sağlık heyetinin de planları suya düştü.

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Andone'nin de sakat olmasından dolayı Falcao'nun takıma dönüşünü bekleyen teknik direktör Fatih Terim'in son gelişmelerin ardından kara kara düşünüyor.

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Radamel Falcao, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından antrenman yaptığı bir video yayınlamıştı.

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Kolombiyalı futbolcu, bu paylaşımına 'sıkı çalışıyorum' notunu düşmüştü.

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Radamel Falcao bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 5 maçta forma giyebildi ve takımına sadece 1 gollük katkı sağladı.

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Sarı kırmızılı ekip, Florin Andone'nin durumuna ilişkin de açıklama yaptı.

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Söz konusu açıklama şu şekilde;

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Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki subtotal yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti.

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