Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Terim onu istiyor...
Galatasaray, sözleşmesinde ücret artırımı istediği için huzursuzluk yaratan, akabinde performansında düşüklük gözlenen Bafetimbi Gomis’i Suudi Arabistan’ın El Hilal kulübüne 6 milyon Euro’ya satarken, bu transferde paradan fazlasını kazandı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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Bilindiği gibi sarı kırmızılı emip, UEFA’nın koyduğu transfer kısıtları nedeniyle flaş transferi Emre Akbaba’yı Şampiyonlar Liginde oynatamayacaktı. Zira finansal fair play (FFP) kapsamında ‘Sattığın kadar al’ kuralı geçerli ve kulüplerin buna mutlak surette uyması gerekiyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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Oysa Galatasaray, Emre Akbaba’yı Alanyaspor’dan 4 milyon Euro’ya aldığı için bütçesinde 3.4 milyon Euro eksiye geçmişti. Kulübü eksi hesaba geçirdiği için de Emre Akbaba Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi grup maçlarında oynayayacaktı. Bu noktada Gomis’in transferi sarı kırmızılılara hızır gibi yetişti. Gelen para ile Galatasaray 2.6 milyon Euro kara geçerken, Emre Akbaba için Devler Ligi’nin yolu açılmış oldu. Öte yandan FFP kapsamında kulübün harcayabileceği 2.6 milyon Euro daha bulunuyor. Bu miktarı aşmadıkça yeni transferler Devler Ligi’nde oynayabilecek.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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ALANYA'YA VEDA
Bununla beraber, bonservis harcamaları 2.6 milyon Euro’yu geçtiği anda, takımı eksi bakiyeye geçiren oyuncu Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyecek. Sarı kırmızılı yönetim de kalan günlerde buna göre transferde adımlarını atacak. Öte yandan Emre Akbaba, Alanyaspor için veda mesajı yayımladı. Başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Alanyaspor her zaman benim ailem gibi oldu. İki şampiyonluğu, kümede kalma adına dökülen teri, takım arkadaşlarımla verilen mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacağım” dedi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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TERİM'İN WELBECK ISRARI
Gomis’in boşluğunu Arsenal’li Danny Welbeck’le doldurmak isteyen G.Saray, Fransızı kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, İngiliz oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyor. G.Saray, Welbeck’i kiralamak istiyor çünkü satın alırsa Gomis’in satışıyla artı bakiyeye geçtiği UEFA kriterleri anlaşmasında yine eksiye düşme sorunu ile karşı karşıya kalabilir.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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MODESTE'DE İMZA PARASI AŞILAMIYOR
Kulübü Tianjin ile sözleşmesini feshedip transfer izni için FIFA’ya başvuran Anthony Modeste’nin transferi zora girdi. Bonservisi elinde olan Fransız futbolcu ve menajeri astronomik bir imza parasında indirime gitmiyor. Golcünün 4 milyon Euro’ya yakın imza parası istemesi nedeniyle maliyeti çok yükseldiği için Galatasaray için bu transfer zora girdi.