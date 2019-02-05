Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isimle yollar ayrılıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasının tamamlanmasının ardından, zirve ile puan farkı 8'e yükselen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, büyük bir operasyonun hazırlığına başladı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018-2019 sezonunun tamamlanmasının ardından 7 isimle birden yollarını ayırmayı planlıyor.
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Galatasaray'da Serdar Aziz, Ozan Kabak, Garry Rodrigues'le yollar ayrıldı. Eren Derdiyok kadro dışı kalırken Maicon da kiralandı.
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Sarı kırmızılı takımda ayrılık yönlü transfer gelişmelerinin sezon sonunda da devam edeceği ve 7 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi. Terim, Kasım ayında yaptığı açıklamada taraftarlara mesaj vermiş ve 'Büyük bir değişim yaşanacak' demişti.
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Nitekim, Terim'in raporu doğrultusunda ocak ayı transfer döneminde sarı kırmızılılar Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak ile yollarını ayırdı. Terim, golcü oyuncusu Eren Derdiyok'u ise kadro dışında bıraktı.
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Cimbom'da asıl değişimin temmuz ayında yani lig bittikten sonra yaşanacağı belirtildi. Yönetim, yaş ve performans ortalamasını beğenmediği isimlerle yolları ayırmayı planlıyor.
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Bu gelişmelere göre Galatasaray'ın yollarını ayırması beklenilen isimler şu şekilde:
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Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpten en çok kazanan futbolcuların başında geliyor. Feghouli'ye gelen teklifler değerlendirilecek.
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Ocak ayında da adı sık sık transferle anılan Younes Belhanda ile yollar ayrılacak.
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Adı Brezilya kulüpleriyle anılan; ancak Galatasaray'da kalan Mariano ile temmuz ayında yollar ayrılacak.
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Al-Nassr Saudi kulübüne kiralık olarak gönderilen Maicon'a gelen teklifler değerlendirilecek.
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31 yaşındaki Fernando'ya gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.
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Yabancı sınırlamasının önümüzdeki sezon devreye girecek olması nedeniyle 33 yaşındaki Donk'a veda edilecek.
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Performansı yeterli görülmeyen Muğdat'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesinin yürürlüğe girmesi imkansız hale geldi. Muğdat'la yollar ayrılacak.
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Galatasaray bu oyuncuların yerine tıpkı Marcao ve Luyindama gibi daha genç isimleri transfer edecek.