Galatasaray'da transferde son dakika! Talisca...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şampiyon Galatasaray transferde büyük oynuyor... Beşiktaş'ın eski gol makinesi Talisca ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte yıldız oyuncudan beklenen Galatasaray açıklaması geldi...
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Süper Lig'de sezonun kapanmasının ardından son şampiyon Galatasaray transferde kolları sıvadı.
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Gelecek sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde kadroda revizyona gidiyor. Takıma beklenen katkıyı sağlayamayan isimlerle yollarını ayıran Cimbom'da gerekli mevkilere de takviyeler yapılması planlıyor.
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Diagne ve Belhanda gibi isimlerle de yollarını ayrılacağı konuşulan sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan elde edilecek gelir ile yeni transferler kaynak yaratma gayretinde.
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UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, satacağı oyuncuları bir an önce elden çıkarmak istiyor.
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Birçok isimle temas halinde olan Galatasaray, Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı, Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve yine Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel gibi isimlerle el sıkışmıştı.
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Siyah-beyazlı ekipte forma giymiş olan Anderson Talisca'yı da istediği söylenen Galatasaray yönetimine Talisca cephesinden cevap geldi.
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Galatasaray'ın kiralamak için gündeme aldığı konuşulan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande'de kariyerine devam edeceğini söyledi.
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Brezilyalı oyuncu sosyal medyadan mesajlar aldığını belirtti ve, "Çok fazla sayıda mesaj alıyorum. Guangzhou Evergrande ile 3 yıl daha sözleşmem var ve ayrılma ihtimalim yok" ifadelerini kullandı.
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"GERİ DÖNÜŞ ANLAŞMASI YOK"
Yetiştiği kulüp olan Bahia'da idman yapan ve tedavi olan Talisca, "Şu anda Bahia'da tedavi görüyorum ve kulübe ve profesyonllere minnettarım. Bahia ile herhangi bir anlaşmam yok ve şu anda Guangzhou Evergrande'nin oyuncusuyum" dedi.
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BAHIA BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Bahia Başkanı Guilherme Bellintani de, Talisca'nın maliyetini karşılayamayacaklarını kaydederken, "Talisca'yı kiralamaya kalkarsak, yıllar boyunca bankalara borçlanırız ve başka herhangi bir ödeme yapamayız" ifadelerini kullandı.
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Portekiz ekibi Benfica, Guangzhou Evergrande'nin 19.2 milyon euro karşılığında Anderson Talisca'nın bonservisini aldığını duyurmuştu.
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Benfica, 2014 yılında 4.7 milyon euroya transfer ettiği Talisca için 5.8 milyon euro kiralık ücreti de aldıklarını ve toplam 25 milyon euroluk kazanç elde ettiklerini açıkladı.
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2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu, 80 maça çıkarken 37 gol atmayı başarmıştı.
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Anderson Talisca, bu sezon Guangzhou Evergrande'de 12 maçta 11 kez ağları sarstı.