Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Dünya yıldızları...
Transferde son düzlüğe girilirken, elindeki kadronun Şampiyonlar Ligi'ne yetmeyeceğini gören Fatih Terim, transfer için kolları sıvadı. Yönetime de bu görüşünü iletirken acil olarak stoper, 8 numara ve forvet alınması için menajerlerle temasa geçildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Abdurrahim Albayrak da G.Saray'da forma giyen eski yabancıları devreye soktu. Mondragon, Sneijder, Melo, Riera, Elmander, Ujfalusi gibi isimlerle potansiyel transferleri konuştu. İşte transferde son durum:
Fotoğraflar: Arşiv
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Geçtiğimiz sezon Cardiff City'de forma giyen ve bu yıl Cardiff'e de gitmek istemeyen Marko Grujic için Galatasaray'ın harekete geçtiği iddia edildi. Felipe Melo'nun takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı Galatasaray'a önerdiği öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncunun kiralanabileceği belirtiliyor.
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Daha önce Başakşehir'le görüşen ama anlaşamayan, Trabzonspor yönetiminin ise istemediği Serdar Taşçı'ın Denayer'in gelmemesi halinde son gün kadroya katılabileceği belirtiliyor. Bonservisi elinde olan Serdar son olarak Spartak Moskova'da forma giymişti.
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Terim, Juventus’tan ayrılması gündemde olan 33 yaşındaki oyuncu Claudio Marchisio ile bizzat görüştü. 1+1 yıllık teklif yaptı. MLS takımlarının tamamının kendisine talip olduğunu belirten İtalyan yıldız ise, 3 yıllık sözleşme ve oldukça yüklü bir imza parası istediği için bu transfer hayali de başlamadan bitti.
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Sarı kırmızılılar, İngiltere'de oynamak için çalışma izni alamayan Douglas Luiz için Manchester City ile görüşüyor. Guardiola'nın favorisi olan Brezilyalı yıldız adayı iki senedir çalışma izni alamadığı için bir türlü City formasını giyemedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Rus basınında çıkan haberlere göre Dzyuba’nın İstanbul’a gidebileceği, görüşmelerin şu an menajerler aracılığıyla sürdüğü belirtildi. 29 yaşındaki forvetin Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. 2015 yılında Zenit’e imza atan Dzyuba toplam 158 maçta 36 gol atıp 23 asist yaptı.
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Emre Akbaba için yeni gelişmeler var. Sarı-kırmızı renklere gönül veren gurbetçi oyuncu geçen hafta Başakşehir'in teklifini reddetmişti. Emre Akbaba kendisi ile ilgilenen Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan başka takıma gitmem" mesajını yolladı ve Alanyaspor'un 10 numarasını sarı- kırmızılı kulübe satmaktan başka çaresi kalmadı.