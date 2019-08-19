Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 4,5 milyon euro...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 4,5 milyon euro...
GeriFutbol Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 4,5 milyon euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Sabah
19 Ağustos 2019 - 11:42,

Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 4,5 milyon euro...

Transferi için uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao'ya kavuşmak için geri sayımda olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kolombiyalı yıldızın takıma katılmasını bekleyen sarı kırmızılı takımda ayrılıklar da yaşanacak.

2

İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmeler...

3

Galatasaray Falcao'ya kavuşuyor

Galatasaray, Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarımızın gönlü yüzde 99 rahat olsun" diyerek, transferde artık sona gelindiğini müjdelemişti.

4

Önceki akşam Metz maçında sakatlığı öne sürülerek kadroya dahil edilmeyen Kolombiyalı yıldız, bu hafta İstanbul'a gelecek.

5

Golcü futbolcu için özel bir karşılama töreni hazırlanacak.

6

Sağlık kontrolünden geçecek olan Falcao, daha sonra başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın katılacağı imza töreniyle Aslan olacak.

7

2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Falcao, 5.5 milyon Euro net maaş alacak. Sözleşmede performans, Galatasaray'ın başarısı ve atılacak gol sayısına göre de bonuslar olacak.

8Antalyaspor Ozornwaforu istiyor

Antalyaspor Ozornwafor'u istiyor

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Valentine Ozornwafor'a yeni talip çıktı.

9

Sarı kırmızılı kulübün hem gelişimi hem de yabancı kontenjanını açmak için kiralama kararı aldığı 20 yaşındaki oyuncuyu Kayserispor'un ardından Antalyaspor da istedi.

10

Galatasaray yönetiminin, yapılacak değerlendirme sonrası Ozornwafor'u iki kulüpten birine vereceği öğrenildi.

11Mitroglou eşyalarını topladı

Mitroglou eşyalarını topladı

Galatasaray'da teknik heyetin gözden çıkardığı ve Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan Kostas Mitroglou ayrılıyor.

12

Florya'da eşyalarını topladığı öğrenilen Yunan golcünün, arkadaşlarına ayrılık mesajları verdiği ve birkaç gün içinde İtalya'ya döneceği iddia edildi.

13

Kostas Mitroglou'nun Lecce'ye gitmesi ve ücretinin bir kısmını Galatasaray'ın karşılaması bekleniyor.

14Kiralık teklife ret

Kiralık teklife ret

Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, eski futbolcusu Ahmet Çalık için kiralama teklifi yaptı.

15

Ancak Galatasaray Yönetimi bu teklifi geri çevirdi.

16Diagne 4,5 milyon euroya anlaştı

Diagne 4,5 milyon euroya anlaştı

Galatasaray'da geleceği merakla beklenen Mbaye Diagne, bu kez Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak baktı.

17

Sezon öncesi Suudi Arabistan ve Katar'dan aldığı cazip teklifleri 'daha çok maaş isterim' diye reddeden Senegalli, bu kez 'olumlu' karar verdi.

18

Diagne, Al Nassr Kulübüyle yıllık 4.5 milyon euroya anlaştı.

19

Galatasaray bu transferden 12 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

20

Suudi Arabistan ekibinde Galatasaray'ın bir diğer oyuncusu Maicon da forma giyiyor.

21

İki kulüp arasında ilişkilerin iyi olmasından dolayı Diagne transferinin sorun çıkmadan sonuçlanması bekleniyor.

22

Kupon sizden, Phuket’e tatil Misli’den! Katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Avustralyalı model için 10 yıllık karısından ayrıldı
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 4,5 milyon euro...
Abdullah Avcı'dan operasyon! 11 değişiyor...
Son Dakika: TV programına katıldığı için gönderilmişti, Fenerbahçe görüşmelere başladı!