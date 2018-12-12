Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! "Sadece Eren değil..."
Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefinde Eren Derdiyok vardı. İyi oyuna rağmen Porto'ya 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılarda maç sonu önemli mesajlar verildi.
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İşte detaylar...
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İlk yarı çok önemli bir gol fırsatından yararlanamayan, üzerine markajı kaçırması sonrası takımın 1-0 geriye düşmesine sebebiyet veren Eren Derdiyok, taraftarda olduğu kadar teknik heyette de tepkiye sebep oldu.
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Fatih Terim Eren Derdiyok'un kaçırdığı pozisyonların ardından çok sinirlendi. Derdiyok iki devrede de net iki pozisyonu filelerle buluşturamadı.
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Eren ikinci yarıda bir skor buldu ve oyununu düzeltti; ancak maç sonunda Fatih Terim, transfer ile ilgili önemli mesajlar verdi."
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"SADECE EREN DEĞİL..."
Fatih Terim sadece santrfora değil, ocak ve temmuz ayında birçok mevkiye transfer yapacaklarını belirterek. Gönderilecek oyuncularla ilgili önemli temasların olduğunu ekledi ve kadroda büyük değişikliklerin olacağı sinyalini verdi.
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8. GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray’ın başarılı golcüsü Eren Derdiyok Porto maçında attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ikinci, toplamda ise 8. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Porto'ya 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların ileri uçtaki ismi Eren Derdiyok takımının ikinci golünü kaydetti. 65. dakikada Garry Rodrigues'in sağ kanattan yerden ortasında altıpas üzerine bulunan Eren, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu sezon daha önce Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova maçında rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu böylece ikinci golünü kaydetmiş oldu. 2018-2019 sezonunda 11 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 4 Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere toplam 16 müsabakada görev alan Eren Derdiyok, toplam 8 gol attı. ISLIKLANDI
Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Porto maçında kaçırdığı gollerden sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile sahasında karşılaşan Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok protesto edildi. Eren, mücadelenin 59. dakikasında ceza sahası içinde müsait pozisyonu gole çeviremeyince sarı-kırmızılı taraftarlar, golcü futbolcuyu ıslıkladı. 30 yaşındaki futbolcu 14. dakikada da Sofiane Feghouli’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki uygun durumda topu ağlarla buluşturamamıştı. Eren Derdiyok 65. dakikada attığı golden sonra ismi anons edilirken de ıslıklandı
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Sofiane Feghouli, bir penaltı kaçırmasına rağmen gösterdiği performansla takımı sırtlayan isimlerden oldu.
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Porto’da forma giyen Galatasaray’ın eski futbolcusu Alex Telles’i sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde tribüne çağırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Porto arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki ekipte de bazı futbolcular eski takımlarına karşı mücadele etti. Portekiz ekibinde forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles, sarı-kırmızılılara karşı 11 başladı. Maç öncesinde taraftarlar, Alex Telles’i tribüne çağırdı. Yıldız futbolcu da tribünlere giderek selam verdi. Brezilyalı futbolcu, takımı adına 1 de asist yaptı. Telles, 2014-2016 yıllarında arasında Galatasaray’da forma giymişti. Sarı-kırmızılılarda oynayan Maicon ile Fernando da bir dönem formasını giydiği Porto’ya karşı 11’de çıktı.
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Ligde cezaları bulunan takıma dahil olmasıyla Galatasaray, yakın zamandaki formsuzluğunu geride bıraksa da basit hatalarla mağlup oldu.