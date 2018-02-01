Galatasaray'da Sneijder sürprizi... Herkes onu konuşuyor!
Sarı kırmızılılarda ara transfer bitti, gündem ise Wesley Sneijder oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezon başında transferin hızlı kulübü olan Galatasaray, ara transferde frene basıp sadece Nagatomo'yu aldı... Bu gelişme sonrası ise herkes Wesley Sneijder'i konuşmaya başladı... İşte o detay...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ara transferin bitimine saatler kala Galatasaray'dan beklenen hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar önceki gün prensip anlaşmasına vardığı Inter'in sol beki Yuto Nagatomo'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Dün sabah menajeri Pastorello ile birlikte İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Japon yıldız sağlık kontrolünden geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Yapılan kontrollerde sorun çıkmaması sonrasında Nagatomo ile 6 aylık sözleşme imzalandı. Galatasaray, Inter'e 700 bin Euro, Japon sol beke de 850 bin Euro ödeyecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sürpriz şekilde gerçekleşen bu transferde Cimbom'un eski yıldızı Sneijder önemli rol oynadı. Nagatomo'nun teklifi alır almaz ilk olarak, Inter'den takım arkadaşı olan Sneijder'i aradığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Japon sol beke, Sneijder'in "Harika bir kulüp ve harika bir şehir. Kesinlikle pişman olmazsın. Hiç düşünmeden git" dediği belirlendi. Nagatomo da bu sözlerin ardından Galatasaray'la sözleşme imzaladı. (Takvim)