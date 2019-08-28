Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi! Falcao...
Futbolda yaz transfer döneminin kapanmasına sadece 6 gün kaldı.
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Kulüpler 2 Eylül Pazartesi akşamına dek bütün transfer operasyonlarını bitirmek zorunda. Bu noktada en çok sorun yaşayan kulüplerin başında Galatasaray geliyor.
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Özellikle forvet ve defansta önemli sıkıntıları bulunan sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, teknik heyetin bir an önce çözüm beklediği konular için büyük çaba harcıyor...
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SAVUNMA SADECE MARCAO VE LUYINDAMA iLE DEVAM EDEMEZ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan takımında savunmaya mutlaka bir stoper takviyesi yapılmasını talep ediyor.
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Marcao-Luyindama ikilisine alternatif olabilecek bir futbolcu transfer etmelerinin şart olduğunu savunan tecrübeli çalıştırıcı, 2017’de Gençlerbirliği’nden alınan Ahmet Çalık’ın bu bölgede yetersiz kaldığını ve defanstaki rekabeti artıramadığı düşüncesinde.
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YUNUS AKGÜN, LAZIO’YA GiDERSE TRANSFER BAKiYESi DÜZELECEK
UEFA Finansal Fair-Play kuralı gereğince sattığı kadar almak zorunda olan Galatasaray Kulübü’nde transfer bakiyesi halen eksi 3 milyon Euro.
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun transfer etmek istediği Yunus Akgün giderse, eksi bakiye sorunu ortadan kalkacak.
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Eğer bu sorun çözülmezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi’nde forma giyemeyecek.
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GURBETÇi AHMET GÜRLEYEN’i KiRALAMAYA ÇALIŞIYORLAR
GİDEN oyuncuların ardından yabancı kontenjanında bir kişilik yeri bulunan ve bu hakkı Radamel Falcao için kullanmayı planlayan Galatasaray, defansa yerli bir isim takviye edecek. Bu noktada ise gündeme gelen ilk futbolcu, Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz’da oynayan Ahmet Gürleyen. Türkiye ve Almanya’nın altyaş milli takımlarında forma giyen 20 yaşındaki stoperin kiralanması için girişimlerde bulunuluyor.
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YUTO NAGATOMO iÇiN GÖZLER FIORENTINA KULÜBÜ’NDE
FİNANSAL Fair-Play kıskacına takılmamak için transfer bakiyesini artıya geçirmek isteyen ve bu doğrultuda bazı oyuncularını satmayı planlayan Galatasaray’da 32 yaşındaki Japon sol bek Yuto Nagatomo’ya İtalya Serie A takımlarından Fiorentina talip oldu.
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Nagatomo’nun satılması halinde, yine İtalyan ekibi Inter’de forma giyen Brezilyalı sol bek Dalbert, kiralama ya da düşük bir bonservis bedeliyle transfer edilecek.
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FALCAO iŞiNiN HÂLÂ BiTMEMESi CAMiAYI ENDiŞELENDiRiYOR
SARI kırmızılı camiada bir aydır en önemli gündem maddesi Radamel Falcao...
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Kolombiyalı dünyaca ünlü golcünün kendisiyle anlaşma sağlanmasına rağmen Fransız ekibi Monaco’nun 5 milyon Euro’luk bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle rötar yapan transferin 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor.
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Bununla birlikte menajerlerin de transfer için 3.5 milyon Euro’ya yakın komisyon bedeli istediği ifade edildi.