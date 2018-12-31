Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'da sıcak saatler! Gelecekler, gidecekler, teklifler...
Brezilyalı santrfor Alan’la anlaşıp, Serdar ve Eren’i gözden çıkaran sarı kırmızılılarda Feghouli ve Belhanda’nın durumları netleşti. Rodrigues’in satılıp satılmayacağı ise birkaç gün içinde belli olacak.
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İşte detaylar...
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G.Saray Teknik Direktörü, Nice ve Monaco’nun talip olduğu Belhanda ile Arap kulüplerinden teklifler alan Feghouli’nin satılmasını istemediğini bildirdi. Terim, “Feghouli ve Belhanda’nın ikinci yarıda bize büyük katkı yapacağına inanıyorum” dedi”
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RODRIGUES TEKLİFİ İÇİN SÖZ TERİM'DE
SUUDİ Arabistan’ın Al Ittihad takımının Garry Rodrigues için 9 milyon Euro teklif etmesi Galatasaray’ın transfer gündemine bomba gibi düşerken, bu konudaki karar için Fatih Terim bekleniyor.
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Tıpkı Rodrigues gibi teklifler alan Feghouli ve Belhanda’nın takımda kalmasını isteyen tecrübeli teknik adam, Rodrigues’le ilgili karar için süre istedi.
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Kanatlarda görev yapan Onyekuru ve Feghouli’nin form grafiklerinin giderek yükselmesi, Sinan Gümüş’ün iyileşmesi ve Emre Akbaba’nın da mart ayında sahalara dönecek olması, bu sezon bekleneni veremeyen Rodrigues’e gelen teklifin hem Fatih Terim hem de yönetim tarafından ciddi şekilde düşünülmesine yol açtı.
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GOL MAKİNESİ ALAN 10 GÜN İÇİNDE GELİYOR
Çin’in G.Evergrande takımında 22 maçta 19 gol atıp 8 asist yapan Alan Carvalho, imza için gün sayıyor. Galatasaray’ın yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı Alan Carvalho, artık sarı kırmızılı formayı giymek için geri sayıma geçti. 29 yaşında ve 1.85 metre boyundaki Brezilyalı futbolcunun tercih edilmesinin en önemli sebebi, çok formda bir sezon yaşamış olması. Çin’in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho, 22 maçta 19 gol, 8 asist üreterek, tam 27 gole katkı yaptı.
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Neredeyse Galatasaray’ın Süper Lig’in ilk yarısında attığı gol (30) kadar skor üretmeyi başaran Alan’dan çok umutlu olan teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbolcunun forvetteki sıkıntıyı gideceğine inanıyor. Tecrübeli oyuncunun 7 Ocak’tan sonra İstanbul’a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.
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DEMBA BA İMZAYA HAZIR
ALAN Carvalho ile anlaştığını 7 Ocak’a kadar açıklaması beklenen Galatasaray’da, Demba Ba’nın transferi için ise her şey hazır. Halen listedeki diğer forvetlerle görüşen sarı kırmızılı yönetim, bu isimlerle anlaşma sağlayamadığı taktirde Ba’yı kadrosuna katacak. Çin’in Shanghai Shenhua takımında 17 maçta 5 gol, 2 asist üreten Ba, 6 aylığına 1.3 milyon Euro’ya imza atmayı kabul etti.
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EREN'E RESMEN 'KULÜP BUL' DENİLDİ
Türkiye’nin ilk kez 27 Aralık’ta Hürriyet’ten öğrendiği Galatasaray-Eren Derdiyok ayrılığı için ilk adım atıldı. Sarı kırmızılı yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim’in Serdar Aziz ile birlikte devre arası kamp kadrosunda yer vermediği Eren ile bir görüşme yaptı. Tecrübeli santrforun menajerine Terim’in kararı iletildi ve, “Eren’e kulüp bulun” dendi.
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Bu gelişmenin ardından Eren’in İsviçre’de ve Türkiye’de takım aramaya başladığı belirtildi.