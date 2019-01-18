Galatasaray'da Semih Kaya'dan sonra bir sürpriz daha! Emre Çolak...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Semih Kaya'dan sonra bir sürpriz daha! Emre Çolak...
GeriFutbol Galatasaray'da Semih Kaya'dan sonra bir sürpriz daha! Emre Çolak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Hürriyet
18 Ocak 2019 - 18:39,

Galatasaray'da Semih Kaya'dan sonra bir sürpriz daha! Emre Çolak...

Galatasaray'da Semih Kaya'nın ardından Emre Çolak'ın da takıma dönüşü gündeme geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/9

İşte detaylar...

2/9

Kadrosunda değişime giden sarı kırmızılılarda Semih Kaya'nın ardından alt yapıdan yetişen eski bir Galatasaraylı oyuncunun daha dönüşü gündeme geldi.

3/9

İspanya'da Deportivo macerasının bitmesinden sonra Suudi Arabistan'da Al Wahda takımının formasını giyen Emre Çolak, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.

4/9

Suudi Arabistan'ın Al Wahda Kulübünde forma giyen ve 2021 yılına kadar da sözleşmesi bulunan Emre Çolak'ı, menajeri Ahmet Bulut'un kiralık olarak Galatasaray Kulübü'ne önerdiği belirtildi.

5/9

Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetimin onaylaması halinde Emre Çolak da, Semih gibi eski kulübüne dönmüş olacak.

6/9

Bu sezon Al Wahda takımında 14 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sadece 1 golü var.

7/9

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray formasıyla 180 maça çıkan Emre, 38 gole katkı (19 gol - 19 asist) yaptı.

8/9

Emre Çolak...

9/9

Günün en popüler bahislerini kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Galatasaray'da Semih Kaya'dan sonra bir sürpriz daha! Emre Çolak...

İşte yeni G.Saray! İlk 11'deki sürpriz...

Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu için ayrılık iddiası! Açıklama...

F.Bahçe'den, Suudi Arabistan'a! Gidiyor...