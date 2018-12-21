Galatasaray'da operasyon! 5 isim birden...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Fotoğraflar: galatasaray.org, Hurriyet Arşiv
21 Aralık 2018 - 10:24,

Galatasaray'da operasyon! 5 isim birden...

Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak. Gidecek ve kalacak oyuncular için operasyon yapılacak.

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1/12

Galatasaray'da Fatih Terim'in listesi belli oldu. İşte o beş futbolcuyla ilgili düşünülen plan...

2/12

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kurmayları, ligin ikinci yarısı için bambaşka bir takım planlıyor.

3/12

Sarı kırmızılılar; tedavileri süren Emre ile Sinan'ın takıma katılmaları ve yapılacak transferlerle, şampiyonluk yarışındaki puan farkını kapatıp, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

4/12

1 stoper ve 2 forvet almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ocak ayı yol haritası şöyle:

5/12

SİNAN GÜMÜŞ - 15 Kasım'dan beri uyluk yırtığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sinan Gümüş'ün dönüşü, Ocak 15'i bulacak.

6/12

EMRE AKBABA - Erzurumspor ile 28 Eylül'de oynanan maçta ayak bileği kırılan Emre Akbaba, 1 ay sonra takıma katılabilecek.

7/12

BELHANDA - Fas'ın Kamerun ile 16 Kasım'da oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda takımla çalışmalara başladı.

8/12

Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon elden çıkarılacak. Maicon'dan gelecek para ile stoper ve forvet transferi yapılacak.

9/12

İkinci forvet olarak Demba Ba Çin kulübü Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralanacak.

10/12

Performansı eleştirilen ve taraftarın artık hedefinde olan Eren Derdiyok 3. alternatif konumuna düşecek. (Sabah)

11/12

"Transfer için gece gündüz çalışıyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ara transfer dönemi için önemli açıklamalarda bulundu...

12/12

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