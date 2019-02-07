Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da Muslera ile yollar ayrılıyor! Yerine...
Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılıyor! Sarı kırmızılı yönetim, Boca Juniors'ın ısrarla transfer etmek istediği Muslera'yı satma kararı aldı.
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Öte yandan, Galatasaray, Uruguaylı file bekçisinin yerine geçirmeyi planladığı isim için arayışlara başladı, şimdiden 3 aday belirlendi.
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Başarılı file bekçisiyle yolların ayrılmasını planlayan Galatasaray yönetiminin bu kararındaki asıl sebep ise Muslera'nın son zamanlarda memnuniyetsizlik yaratan performansı değil. Sarı kırmızılı yönetimin şu an gündemindeki en önemli konulardan biri olan Finansal Fair Play nedeniyle sezon sonu için kollar sıvandı. Yönetimin 55 milyon euro olan maaş bütçesini 45 milyon euroya düşürmek istemesi nedeniyle Muslera liste başına çekilen ilk isim oldu...
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BOCA JUNIORS YOLCUSU
Sarı kırmızılı formayla en çok maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olan Muslera, yıllık 3 milyon 575 bin euro garanti ücret ve puan başı da 5 bin euro kazanıyor… Uruguaylı eldivenin maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetimin, 32 yaşındaki kaleci için şimdiden Arjantin devi Boca Juniors ile görüşmelere başladığı kaydedildi. Tangocuların ünlü kulübü geçtiğimiz sezon da Nando'yu istemiş ancak Galatasaray yönetimi bu telifi veto etmişti.
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İLK ADAY RİZESPOR'DAN GÖKHAN
Nando'yla yollarını ayıracak olan sarı kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisinin yerine geçmesi için isim arayışlarına şimdiden başladı. Kaleyi uzun yıllar sonra yerli bir isme emanet etmek isteyen Cimbom'un listesindeki 3 ismin üçü de yurt içinden. Galatasaray'ın listesindeki ilk aday Çaykur Rizespor'un performansını gün geçtikçe yukarılara çeken genç file bekçisi Gökhan Akkan. A Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki Gökhan, Temmuz 2015'te Ankaragücü'den Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.
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DİĞER İSİM FATİH ÖZTÜRK
Muslera'nın alternatifleri listesindeki diğer isim Akhisarspor'da forma giyen Fatih Öztürk. 32 yaşındaki Fransa doğumlu Fatih tecrübesiyle ön plana çıkıyor.
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SON ADAY VOLKAN BABACAN
Cimbom'un listesindeki son isimse Medipol Başakşehir'in başarılı file bekçisi Volkan Babacan.30 yaşındaki tecrübeli eldiven son zamanlarda Abdullah Avcı'nın Mert Günok'u tercih etmesi nedeniyle ikinci plana düştü. Başakşehir ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Volkan'ın ikinci kaleci pozisyonuna düşmesi nedeniyle Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı bildirildi.
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"Taraftar ve oyuncu arasında bu olabiliyor"
Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Levent Şahin, kupadaki Hatayspor maçında ıslıklanan Sinan Gümüş ile ilgili soruları yanıtladı...