Galatasaray'da maaş krizi! Fatih Terim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yine zam talebinde bulunması gözleri yeniden maaş tablosuna çevirdi. Eski yönetim döneminde yapılan anlaşmalar nedeniyle yönetimin eli kolu bağlı durumda...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 29
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yine zam talebinde bulunması gözleri yeniden maaş tablosuna çevirdi. Eski yönetim döneminde yapılan anlaşmalar nedeniyle yönetimin eli kolu bağlı durumda...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 29
Sofiane Feghouli ile aynı parayı almak isteyen Bafetimbi Gomis'in zam talebi gündemdeki sıcaklığını korurken Galatasaray'ın geçen sezonun başında yaptığı transferlerdeki maaş planlaması sorunun temel kaynağı olarak göze çarpıyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 29
Takımda maaş olarak liderliği Sofiane Feghouli çekiyor. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin Euro'luk maaşıyla Süper Lig'in de en çok kazanan futbolcuları arasında bulunuyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 29
Attığı 27 golle hem takımını şampiyonluğa taşıyan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis ise 3 milyon 350 bin Euro alıyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 29
Fransız futbolcu ve menajeri, takıma olan katkısını gerekçe gösterip maaşının Feghouli ile aynı seviyeye çekilmesini ve 500 bin Euro zam yapılmasını talep ediyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 29
Bu konuda ret cevabı veren yönetimi ise en çok düşündüren konulardan biri yüksek maaşların yeni sorunlara neden olup olmayacağı...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 29
Zira teknik direktör Fatih Terim'in "İsteyen varsa satılsın" raporunu verdiği Maicon ve Younes Belhanda da en büyük sorun aldıkları yüksek maaşlar.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 29
Hiçbir takım iki ismin de Galatasaray'da aldığı ücreti karşılayacak tekliflerde bulunmuyor. Dolayısıyla hem Sambacı hem de Faslı 10 numara, gelen teklifleri hiç düşünmeden geri çeviriyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 29
Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulsa da mali olarak çok çok dikkatli olması gereken Galatasaray yönetimi, bu sorunların devam etmesinden ve takım içi dengenin bozulmasından da endişe ediyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 29
Hatırlanacağı üzere başkan Mustafa Cengiz, daha önce yaptığı açıklamada Dursun Özbek yönetiminin bol keseden yaptığı sözleşmeleri eleştirmiş ve "Neymar'ı da alsan böyle kontrat olmaz" demişti.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 29
İşte Galatasaray'daki oyuncuların maaş tablosu:
Sofiane Feghouli: 3 milyon 850 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 29
Fernando Muslera: 3 milyon 575 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 29
Bafetimbi Gomis: 3 milyon 350 bin Euro (2.5 milyon Euro da imza parası almıştı)
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 29
Younes Belhanda: 3 milyon 350 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 29
Fernando: 3 milyon 300 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
16 / 29
Selçuk İnan: 2 milyon 950 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
17 / 29
Mariano: 2 milyon 300 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
18 / 29
Maicon: 2 milyon 200 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
19 / 29
Eren Derdiyok: 2 milyon 150 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
20 / 29
Tolga Ciğerci: 2 milyon Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
21 / 29
Serdar Aziz: 2 milyon Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
22 / 29
Ryan Donk: 1 milyon 895 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
23 / 29
Tarık Çamdal: 1 milyon 605 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
24 / 29
Garry Rodrigues: 1 milyon 350 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
25 / 29
Martin Linnes: 950 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
26 / 29
Ahmet Çalık: 900 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
27 / 29
Sinan Gümüş: 650 bin Euro
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
28 / 29
Fatih Terim'i çileden çıkaran o anlar... Maç içerisindeki sertlik, sarı-kırmızılı teknik heyeti çileden çıkardı. Club Africain - Galatasaray maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız... (Görüntüler GSTV'ye aittir.)