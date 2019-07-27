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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: DepoPhotos
27 Temmuz 2019 - 11:57,

Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi! Arda Turan...

Önceki gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar Türk Telekom Stadı'nda transfer toplantısı yaptı.

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İşte o toplantıda konuşulan isimler...

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarının Avusturya'da sürdürürken yönetim de transferde işi sıkı tutuyor. Önceki gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar Türk Telekom Stadı'nda transfer toplantısı yaptı. İşte o toplantıda konuşulan isimler...

3Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray başkanı bu tranfserde oldukça ısrarlı. Albayrak ve Hanedar'a bütün şartları zorlamaları gerektiğini iletti. Transfer maliyetinin yarısı için de sponsorluk görüşmeleri sürüyor.

4Victor Wanyama

Victor Wanyama

Ön libero için en büyük aday. Kiralanması için girişimler sürüyor. Cuellar ve Josef de Souza'dan 3 adım önde...

5Mbwana Samatta

Mbwana Samatta

Bu isimde gündemde ancak Falcao isminin oldukça gerisine düşmüş durumda. Terim Falcao olmazsa Tanzanyalı golcüyü istiyor.

6Ever Banega

Ever Banega

Başkanın en çok istediği isimlerden. İspanya'da camiaya yakın bir isimle bu görüşmeler sır gibi sürdürülüyor. Banega gelirse Belhanda satış listesine konulacak.

7Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

Kiralık olarak takıma dönmesi için girişimler sürüyor. Onyekuru Galatasaray'a gelmeyi ve bir sezon oynamayı çok istiyor. Görüşmeler devam ediyor.

8Gustavo Cuellar

Gustavo Cuellar

6.5 milyon Euro'luk yıllık maliyeti yüksek geldi. Şimdilik uzak ihtimal olarak duruyor.

9Arda Turan

Arda Turan

Toplantıda Arda Turan ismi hiç gündeme gelmedi. Fatih Terim'in Arda ile barıştığı konuşulsa da kesinlikle takımda istemediği belirtiliyor.

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