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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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15 Kasım 2019 - 09:41,

Galatasaray'da karar verildi! Andone'nin yerine gelecek isim...

Sezona forvet hattında Florin Andone ve Radamel Falcao ikilisi ile başlayan Galatasaray iki futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forvetsiz kaldı.

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Sarı kırmızılı takımın sezon başında Brighton'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone, Gaziantepspor FK ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı.

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26 yaşındaki Rumen futbolcunun sakatlığı nedeniyle en az 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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Galatasaray oynadığı 9 maçta da sadece 2 gol kaydeden Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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Sarı kırmızılılar Andone'nin yerine aradığı ismi ise yine İngiltere'de buldu.

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Aslan, Leicester City'den Kelechi Iheanacho’yu kadrosuna katmayı planlıyor.

6LİGDE HİÇ FORMA GİYEMEDİ

LİGDE HİÇ FORMA GİYEMEDİ

Yönetim bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen Nijeryalı forveti kiralamayı planlıyor. Andone ile ilgili belirsizlik ortadan kalktıktan sonra Iheanacho için düğmeye basılacak.

727.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

27.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2017 yılında 27.7 milyon Euro'ya Manchester City'den Leicester'a transfer olan 23 yaşındaki Iheanacho geçen sezon Premier Lig'de 30 maçta 1 gol atarken 4 asist yaptı.

8SEZON BAŞINDA DA GÜNDEMDEYDİ

SEZON BAŞINDA DA GÜNDEMDEYDİ

Kelechi Iheanacho'nun ismi sezon başında da Galatasaray'ın gündemine girmişti... Ancak o dönem Leicester City kulübü, Nijeryalı yıldızı bırakmak istememiş ve bu yüzden görüşmeler sona ermişti.

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