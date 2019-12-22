Galatasaray'da kaptanlar birbirlerinin üzerine yürüdü!

Göztepe - Galatasaray maçının 49.dakikasında Selçuk İnan'ın kaptırdığı top sonrasında gelişen Göztepe atağının ardından Donk ile tecrübeli futbolcu saha içinde tartıştı.
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Donk, Selçuk'a el hareketleri ile tepki gösterdi. Selçuk da takım arkadaşına aynı şekilde karşılık verince sarı kırmızılı iki oyuncu saha içinde sert şekilde atıştı.
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Uzun süre tartışan ikili birbirinin üzerine yürüdü
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Göztepe - Galatasaray maçının dikkat çeken notları ise şu şekilde;
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Galatasaray, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkarken karşılaşmaya bitiş düdüğü ile yaşanan olaylar damga vurmuştu. Galatasaray'da Jimmy Durmaz ise 3 maç ceza almıştı. Sarı kırmızılı oyuncunun neden bu cezayı aldığı da ortaya çıktı.
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HANDE SÜMERTAŞ'I KORUMAK İSTEDİ
Jimmy Durmaz'ın maç sonunda Galatasaray Futbol A Takımı Medya Direktörü Hande Sümertaş'ı korumak adına olaylara karıştığı öğrenildi. Jimmy Durmaz'ın, Hande Sümertaş'a vuran ve iten Tuzlasporlu yöneticiye fiziki müdahalede bulunduğu öğrenildi.
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Jimmy Durmaz, Sümertaş'a saldıran idareciye müdahale ederken yüzüne de ciddi bir darbe aldı.
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Göztepe'den Galatasaray'a farklı tarife!
Maçlarını 4800 kişilik Bornova Stadı'nda oynayan Göztepespor kulübü, Galatasaray maçında bu kez deplasman tribünü için alışılmışın dışunda bir uygulamaya gitti.
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Geçtiğimiz yılki Galatasaray ve 3 hafta önce İç sahada oynanan Fenerbahçe maçında deplasman taraftarı için 500 kişilik bilet ayıran ve kale arkası tribününü tahsis eden Göztepe, Galatasaray maçında bunu yarı yarıya düşürdü.
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Ev sahibi ekip dünkü maç için Galatasaray taraftarı için 280 adet bilet ve koltuk ayırırken sarı kırmızılı idareciler bu duruma sitem etti.
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Terim'den tek değişiklik!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina'nın sakatlığı üzerine dün sahaya sürdüğü ilk 11'de mecburi olarak tek bir değişime imza attı.
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Savunmada Donk-Marcao ikilisini bozmayan Terim, orta sahada Lemina yerine kaptan Selçuk İnan'a yer verdi.
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Yönetim yalnız bırakmadı!
Galatasaray kulübü yönetim kurulu Göztepe deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.
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Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Metin Karakaya ve Ömer Cansever karşılaşmayı tribünden takip etti.
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Kaptanlara destek
İzmir'de sarı kırmızılı tribünler kaptanlarına tam destek verdi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları Muslera ve Selçuk İnan'ı tribünlere çağırarak destek verdi.
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Göztepe: 21 Galatasaray: 17!
Galatasaray'da sakat, cezalı ve kadro dışı olan oyuncuların fazlalığı maç listesine de yansıdı. Ev sahibi Göztepe 21 kişilik oyuncu listesi ile çıkarken Galatasaray'da ise 17 oyuncu yer aldı. Sarı kırmızılıların yedek kulübesinde kaleci Okan dışında 5 futbolcu yer aldı.