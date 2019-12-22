Galatasaray'da kaptanlar birbirlerinin üzerine yürüdü!

Galatasaray, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkarken karşılaşmaya bitiş düdüğü ile yaşanan olaylar damga vurmuştu. Galatasaray'da Jimmy Durmaz ise 3 maç ceza almıştı. Sarı kırmızılı oyuncunun neden bu cezayı aldığı da ortaya çıktı.