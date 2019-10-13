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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13 Ekim 2019 - 07:55,

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arasında kadroda büyük değişiklikler yaşanacak.

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Sarı karı kırmızılı takımda ayrılacak ilk oyuncu da belli oldu.

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Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Mariano'ya Brezilya'dan talip çıktığı ve oyuncunun devre arasında ülkesine döneceği bildirildi.

3BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON EURO

BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin, haziran ayında sözleşmesi bitecek Sambacı için 2 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

4

2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano, bu sezon gösterdiği etkisiz performansla teknik heyetin gözünden düşmüştü.

5

Kariyerine ülkesinin Guarani takımında başlayan Brezilyalı futbolcu; Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico Mineiro, Fluminense, Bordeaux ve Sevilla formalarını da giydi.

6

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 804 dakika süre alan Mariano, gol ve asist katkısı üretemedi.

7

Galatasaray'ın Mariano ile birlikte ocak ayında ve sezon sonunda birçok isimle daha yollarını ayırması bekleniyor. İşte o isimler:

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Emre Mor

9Ryan Donk

Ryan Donk

10Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

11Nagatomo

Nagatomo

12Emre Taşdemir

Emre Taşdemir

13Michael Seri

Michael Seri

14Nzonzi

Nzonzi

15Lemina

Lemina

16Yunus Akgün

Yunus Akgün

17Atalay Babacan

Atalay Babacan

18Selçuk İnan

Selçuk İnan

19Andone

Andone

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