Galatasaray'da iç transferde iki imza

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray, transferdeki mesaisini tüm hızıyla sürdürüyor! İç transferde önemli gelişmeler var.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: AFP
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: AFP
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İşte detaylar
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: AFP
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Sarı kırmızılılar, birçok kulübün talip olduğu sol açık Trezeguet için temaslarını sıklaştırdı. Oyuncunun menajeriyle görüşen Galatasaray yöneticileri, 2.2 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme önerdi ve başarılı yıldızla prensip anlaşmasına varıldı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: AFP
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Trezeguet ile söz kesildi, G.Saray ilk transfere çok yaklaştı! Kasımpaşa’da sergilediği performans ile hem Fatih Terim hem de G.Saray’ın beğenisini kazanan Trezeguet için önemli mesafe kat edildi. Aslan, kadrosuna katmak istediği Mısırlı ile büyük ölçüde anlaştı. Devler Ligi’nde de iddialı bir takım kurmak isteyen Cimbom, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ve menajeri ile görüştü.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: AFP
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İngiltere’den Walverhampton ve Brighton Hove, Trezeguet’ye talip oldu. Wolverhampton, 5 milyon Euro fesih bedeli ve yıllık 1.4 milyon pound ödemeyi önerdi. Son 3 günde temaslarını sıklaştıran G.Saray ise Mısırlı’ya 4 yıllık sözleşme ve senelik 2.2 milyon Euro teklif etti. Devler Ligi ve büyük kulüp faktörleri ile Trezeguet prensipte, “Evet” dedi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: AFP
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Galatasaray yönetimi de birçok talibi olan Trezeguet ile büyük ölçüde anlaştı ve Mısırlının transferini 1 haftaya bitirme hedefinde... Cimbom, takas oyuncu tekliflerini yüksek ücretler nedeniyle kabul etmeyen Kasımpaşa Kulübü ile de anlaşıp imzaları atmak istiyor. G.Saray, Trezeguet için 5 milyon Euro’luk sözleşme fesih bedelinin ödeme takvimi konusunda Paşa’yı iknaya çabalıyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: AFP
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DONK İMZALIYOR
Galatasaray’da sözleşmesi biten Donk’un menajeri ile imzaları atmak üzere harekete geçildi. 28 Haziran’da sezon açılışını yapıp kamp için İsviçre’ye gidecek olan G.Saray’da Fatih Terim’in takımda kalmasını istediği Donk ile bu hafta imzaların atılması bekleniyor. Kulüp, İstanbul’a davet ettiği Donk’un menajeri Winny Haatrecht’le 1+1 yıllık sözleşme teklifi üzerinden görüşme yapacak.