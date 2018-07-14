Galatasaray'da iç huzur operasyonu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Cimbom’da, “Önce iç huzur” diyen başkan Cengiz ve Albayrak, futbolcuların borçlarını sıfırlamaya çabalıyor. İşte detaylar...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Haber: Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
SICAK paranın adresi transfer değil, 21. şampiyonluğun mimarları oldu... Galatasaray’ın futbolculara olan borcu 4 aylık maaşları ve şampiyonluk primleri ile birlikte toplam 20 milyon Euro’ya ulaşıyordu. Teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak’a, “Önce oyuncuların paralarını ödeyelim, transfere sonra bakarız” dedi. Yönetim de bunun üzerine futbolculara toplam 11 milyon Euro’luk ödeme yaptı. ‘Önce iç huzur’ diyen Cengiz ve Albayrak yeni sezon başlamadan futbolculara olan borçları sıfırlamak için çalışıyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Aferin çocuklar!
GEÇTİĞİMİZ sezonun bitiminde 35 gün tatil yapan Galatasaray takımında tatilden idmansız dönen bir tek futbolcu bile yok. Tatil öncesi tüm futbolcularına çalışma programı veren Galatasaray teknik heyeti, söylediklerinin yerine getirilmiş olması nedeniyle son derece mutlu. Bazı futbolcular hafif geride olsa da, Serdar Aziz, Rodrigues, Selçuk İnan, Ahmet Çalık kampa fit gelerek ‘aferin’i kaptılar.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Terim’i kampta zorlayan tek şey...
FATİH Terim’i İsviçre’deki sezon hazırlıkları sırasında zorlayan bir tek şey var; o da torun hasreti. Tecrübeli teknik adamın Türkiye’den uzak kaldığı şu günlerde en büyük özlemi torunları. Yaz tatilini torunları Yaman Çetin, Nil ve Naz Bahçekapılı ile geçiren Fatih hoca bu hasretini gidermek için kızlarından bol bol video çekip göndermelerini istiyor. Fatih hoca kampta fırsat bulduğu her an ya videoları izliyor ya da Türkiye’deki kızları ve torunları ile görüntülü konuşma yapıyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Trezeguet ısrarının sebebi FFP
GALATASARAY ısrarla Trezeguet’yi istiyor ve peşini bırakmıyor. Taraftarlar da haklı olarak, “Bu ısrar niye?” diye soruyor. Hemen açıklayalım... Fatih Terim transferde Galatasaray’ın uymak zorunda olduğu FFP kurallarına göre hareket ediyor. Amacı, tıpkı UEFA ile yapılan anlaşmada yer aldığı gibi, Galatasaray’ı 3 yıl sonunda kâr eden bir kulüp haline getirmek. Ve Fatih hoca Trezeguet’nin potansiyeline inanıyor ve güveniyor. Bugün bonservisi 5.9 milyon Euro olsa da, ileride Galatasaray’a misli misli kazandıracağını düşünüyor, bu yüzden de Trezeguet’de ısrar ediyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
Carole’ün hiç şansı yok
GALATASARAY’ın FC Wil ile oynadığı ilk hazırlık maçında bazı oyuncuların kaderi belli oldu gibi. 90 dakika görev alan Lionel Carole’ün, bu performansıyla takımda ihtimali yok. Kiralık gittiği Sevilla’da da kendine geliştirememiş. Fatih hoca onu bu haliyle takımda tutmaz. Altyapıdan yetişen kaleci İsmail Çipe maçın en başarılı isimlerinden biriydi. Çok kritik kurtarışlara imza attı. 3’üncü kaleci olarak kendini sağlama aldı. Hatta böyle giderse Fatih hoca ikinci kaleci transferini bile rafa kaldırabilir. Performansı merak edilen diğer oyunculardan Ahmet Çalık iyi, Eren istekli, Rodrigues ise yine ‘uçak gibi’ idi!
Haber: Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Botheim uçtu gitti!
GENÇLEŞTİRME aşısı yapmak isteyen Fatih Terim, Rosenborg’da forma giyen Erik Botheim’i çok beğenmiş, hatta yardımcıları Ümit Davala ile Necati Ateş’i bu oyuncuyu izlemeleri için Norveç’e göndermişti. Ancak Terim’in büyük gelecek gördüğü 18 yaşındaki golcü, altından, dövizden çok değer kazandı. Juventus, Real Madrid ve Milan’ın scoutlarının da izlediği Botheim için konuşulan rakamlar 7-8 milyon Euro’ya çıktı.