Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da Hasan Şaş kararı! İstifa sonrası...
Galatasaray'ın 2-0'lık Denizlispor yenilgisinin ardından yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklaması, futbol camiasında epey ses getirmişti.
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Hasan Şaş'ın bireysel olarak aldığı bu karar sonrasında Galatasaray'ın, özellikle teknik direktör Fatih Terim'in nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu.
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İstifasını sosyal medyadan açıklayan Şaş, Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı..
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Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklamasından önce yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allahın adaletiyle ezileceksiniz" notunu düştü.
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Denizlispor taraftarı ile arasında yaşanan tartışmanın ardından istifasını açıklayan Şaş için kulüp harekete geçti.
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Sarı-kırmızılı kulüp genç teknik adama ağır hakaretlerde bulunan iki kişiye yasal işlem başlatılması için harekete geçti. Konuyla ilgili hukuki çalışmanın başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.
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Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in, istifa kararından haberdar olmadığı ortaya çıktı. Terim, Şaş'ın istifasını kabul etmedi.
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Galatasaray'da bu olaylar cereyan ederken Hasan Şaş'ın kulüpteki görevine devam edeceği bildirildi...
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Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Şaş'ın istifasının kabul görmeyeceğini açıklamıştı.