Galatasaray'da Gomis pişmanlığı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İki sezon önce zam talebini geri çevirip Bafetimbi Gomis’i apar topar gönderen Galatasaray, o günden bu yana hücumda gün yüzü görmedi.
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Galatasaray'da forvet hattında büyük sıkıntılar yaşanıyor.
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Bafetimbi Gomis'in gittiği günden bu güne kadar takıma katılan forvetlerden istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılarda Fransız futbolcuyu yollamanın pişmanlığı yaşanıyor.
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İki sezon önce zam talebini geri çevirip Bafetimbi Gomis'i apar topar gönderen Galatasaray, o günden bu yana hücumda gün yüzü görmedi.
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Geçen sezon Gomis sonrasında ligin ilk yarısını forvetsiz kapatan, ardından Mitroglou ve Diagne aşısı da tutmayan Galatasaray, bu sezon Falcao ve Andone'yi alsa da aradığını bulamadı.
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Bu sezon 14 resmi maçta sadece 12 gol atabilen Galatasaray'da forvetlerden Falcao 1, Andone 2 kez ağları sarsabildi.
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Gomis'i sattığı günden beri golcülerden yana yüzü gülmeyen Aslan, Fransız forvetin 500 bin Euro zam talebini geri çevirmişti.
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Bafetimbi Gomis'e zam yapmayan ancak forvet transferinde har vurup harman savuran sarı-kırmızılı kulüp son bir yılda süreci kötü yönetti.
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1- Diagne için 10 milyon Euro bonservisin yanında Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu bile verildi. Sezon başında Suudi Arabistan pazarından kulüp bulunamayan Diagne, yok pahasına Club Brugge'e kiralandı.
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2- Yönetim, geçen sezon ara transferin son günü getirdiği Mitroglou'nu yaz sonu 700 bin Euro tazminatla PSV'ye gönderdi.
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3- 3 yıllık imza atan Falcao, 15 milyon Euro garanti para alacak. 6 milyon Euro bonusu da olan Kolombiyalı golcü için 3.5 milyon Euro menajer komisyonu ödendi.
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4- Kiralık gelen Andone'nin satın alma opsiyonu da bulunmuyor.
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Gomis, sarı-kırmızılı takımda 33 Süper Lig maçına çıkarken 29 gol attı. Fransız oyuncu ayrıca Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları sarstı.
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Bafetimbi Gomis, bir dönem Fransa Ligue 1'de forma giymişti...