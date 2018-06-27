Galatasaray'da gergin bekleyiş! UEFA...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CCFB) Araştırma Komisyonu'nun, önceki akşam yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CCFB) Araştırma Komisyonu'nun, önceki akşam yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İŞTE O İHTİMALLER
Yapılan anlaşmanın Yargı Komisyonu'na gönderilmesi akılları karıştırırken, önceki kararın revize edilmesi halinde şu ihtimaller öne çıkıyor:
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray, Avrupa'dan men edebilir. Bu durumda ise sarı-kırmızılılara CAS'a gitme hakkı doğar. Davayı kazanma ihtimali de çok yükselir. Çünkü UEFA'ya bağlı iki kurulun arasındaki fikir ayrılığı FFP'yi de yaralar.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray'a Kesilen cezanın miktarı, ödeme şekli ve ödeme süresi değiştirilebilir.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Sattığın kadar al kuralı... 'Sattığının yüzde 70 veya 60'ını transferde kullanabilirsin' şeklinde revize edilebilir. Galatasaray'ın takım yapma hakkı 45-55 milyon euro bandına çekilebilir.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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YARGI KOMİSYONU'NUN GÖREVLERİ
Davayı reddedebilir. Kulübün, Avrupa kupalarında yarışmasını kabul veya reddedebilir. Disiplin önlemleri uygulayabilir. Verilen kararı kabul eder. CFCB baş müfettişinin bir kararını reddedebilir veya değiştirebilir.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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CİM-BOM'U ZOR DURUMDA BIRAKACAK RİSKLER
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na sürekli bilgilendirme yapan G.Saray, Türk futbolcuların sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesi konusunda beklenen imzaları alamadı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Yabancı futbolcuların maaşlarını belirli bir kur üzerinden sabitlenmesi ve sigortalanması konusunda başarı sağlayamadı. Kaynak yaratma açısından UEFA'ya verilen futbolcu satışı konusunda beklentileri karşılayamadı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Hiçbir futbolcu veya menajerinden bir puan için ödenmesi gereken puan priminden vazgeçtiğine dair yazılı belge alınamadı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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MİLAN ORTALIĞI KARIŞTIRDI
UEFA'nın G.Saray kararında FFP nedeniyle Avrupa'dan men edilmesi gündemde olan Milan'ın etkiliği olduğu iddia edildi. İtalyan devi, sarı- kırmızılılar ile yapılan anlaşmayı gerekçe göstererek UEFA'ya itirazda bulunmuştu.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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BAŞKAN NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın kararının ardından net ifadeler kullanmıştı: "Herhangi bir sıkıntı yok. Kimse endişe etmesin. UEFA'nın kendi içindeki rutin kontrolü. Biz anlaşmamızı yaptık, imzamızı attık."
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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KARAR DEGİSMEYECEK
G.Saray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz, UEFA'nın kararıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. UEFA ile yaptıkları Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının yeniden incelenecek olmasının sorun yaratmayacağını belirten İkiz, "UEFA ile 2 Mart'ta bir görüşme yaptık. 9 Mart'ta da ikinci bir görüşmede bulunduk. Soruşturma Kurulu (IC) ile görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. Karar şimdi Soruşturma Kurulu'ndan (IC) Yargı Komisyonu'na (AC) gönderildi. IC ile yaptığınız anlaşmanın şartları belli. AC'nin 5 kişilik kurumunun önüne geldi dosya. AC 'okey' verirse anlaşma hayata geçecek. Prosedür devam ediyor. IC'nin verdiği kararı AC yüzde 99.9 kabul edecek" diye yorumladı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA sınırlandırmalarıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bu açıklamayı yapmıştı. Terim'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...