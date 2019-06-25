Galatasaray'da flaş karar! 3 ayrılık...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi yapılan zirvede önemli kararlar alındı.
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Galatasaray'da yapılması düşünülen transferlere yer açmak adına harekete geçildi.
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Şampiyonluğun kazanılmasının ardından ailesiyle gittiği Bodrum’dan dönen ve soluğu Florya’da alan teknik direktör Fatih Terim, öncelikle takımdaki yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti.
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Her konuda anlaşmaya varılan Ryan Babel ile birlikte şu anda sözleşmeli toplam 13 yabancı oyuncusu bulunan sarı kırmızılı ekibin sadece 1 yabancıya daha yeri var. Zira TFF kurallarına göre bir kulüp kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor.
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Terim’in istediği kanat, orta saha ve forvet takviyelerinin yabancı olması durumunda sıkıntı yaşanacağından yönetim bazı isimlerle yolları ayırmak için düğmeye bastı.
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Mitroglou’na, ‘Galatasaray’a yakışır şekilde’ veda edilecek
Kulüpte yeni sezon planlaması ile alakalı yapılan zirvede Kostas Mitroglou ile yolların ayrılması da kesinleşti. Galatasaray Yönetimi, Yunan golcüsüne kararı tebliğ edecek.
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Bununla beraber, ‘Vedalar da Galatasaray’a yakışır şekilde olmalı’ diyen Terim, bu ayrılığında ‘dostça’ gerçekleşmesini istedi.
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Akhisar maçında attığı kritik golle 22. şampiyonlukta payı bulunan Mitroglou’na katkılarından dolayı teşekkür edilecek, “Hem kendi kariyerin hem de Galatasaray için en doğrusu forma giyebileceğin bir kulübe gitmelisin! Burada kalırsan forma şansın kalmayacak” denilecek.
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Yönetim 1.5 yıllığına kiraladığı Mitroglou ile yapacağı görüşmenin akabinde futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Marsilya ile de temas kurup yollarını sorunsuz ayırmak adına atım atacak.
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El Nasr ile anlaşmaya varılması durumunda Mbaye Diagne de Galatasaray’dan ayrılacak.
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Mariano gitmeye aday isimlerden
Brezilya’dan talipleri olduğu bilinen Mariano için 2-3 milyon Euro civarında teklif gelirse bu futbolcunun da gitmesine izin verilecek.
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Bu arada Fatih Terim yeni sezon kadro planlamasını yaparken yönetimden en az dört takviye istedi.
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İleri uca iki forvet isteyen tecrübeli teknik adam, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru’nun bonservisinin alınmasını istedi.
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Terim bir süredir gündemde olan Sevillalı Banega’nın da transferinin bitirilmesini bekliyor.
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Tecrübeli teknik adam kadroya yerli oyuncu takviyesi yapılmasını da talep etti.
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Yunan forvet Kostas Mitroglou'nun Fransa Ligue 1'de atığı en güzel 5 golü izliyoruz...