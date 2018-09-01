Galatasaray'da flaş gelişme! Belhanda...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sarı kırmızılı takımda beklentilerin altında kalan Belhanda için flaş bir karar alındı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 11
İşte transfer döneminde Belhanda ile ilgili yaşanan o gelişme...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 11
Galatasaray'da transferin son gününde flaş bir gelişme yaşandı! Sarı-kırmızılılarda geçen yaz transfer edilen ve özellikle Wesley Sneijder'in ardından gelmesi nedeniyle gösterdiği performans eleştiri odağında olan Younes Belhanda'ya transfer teklifi geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 11
Yahoo Sports'un Fransa edisyonunun haberine göre Belhanda'nın eski kulübü Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice, Faslı yıldızı kiralamak için transfer teklifi yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 11
Haberde Galatasaray ile Nice yetkililerinin kiralama konusunda anlaşamadığı ve sarı-kırmızılıların, Belhanda'yı bonservisiyle satmak istediği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 11
Nice'in kiralama konusunda ısrarcı olması nedeniyle transferin yattığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 11
Tecrübeli orta sahaya daha önce Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 6 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yapmış ve bu teklif sarı-kırmızılılar tarafından kabul edilmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 11
Ancak Belhanda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için İngiliz temsilcisinin transfer teklifini reddetmişti. 28 yaşındaki Younes Belhanda ise 3 gol atarken 8 asist yaptı. Kupada da 2 asist yapan Younes Belhanda sezonu 3 gol ve 10 asistle tamamladı. (Habertürk)