Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...
GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
23 Eylül 2019 - 00:04,

Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sarı kırmızılı takımda cezalı olan teknik direktör Fatih Terim karşılaşmayı locadan takip etti.

2

İki takımda da eksiklikler dikkat çekerken Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi rotasyona gitti.

3

Sarı kırmızılı kurmaylar, Ömer Bayram, Adem Büyük, Andone ve Şener'i ilk 11'de sahaya sürdü.

4

Radamel Falcao ve Lemina yedek soyunurken Feghouli kadroda yer almadı.

5

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 23. dakikada Jean Michael Seri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

6

Uzun süre karşılaşmayı önde götüren sarı-kırmızılılar 89. dakikada Guilherme'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

7

Mücadelenin 51. dakikasında Ömer Bayram ile Chebake'nin girdiği ikili mücadelede teknik direktör Fatih Terim kırmızı kart isyanında bulundu.

8

Karşılaşmayı locadan izleyen Terim'in pozisyon sonrası sinirlendiği an objektiflere yansıdı.

9
10

 CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından kareler
Herkes onu konuşuyor! Ömer Bayram...
Messi'yi şoke ettiler! Soldado, İsmail Köybaşı...