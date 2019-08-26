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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26 Ağustos 2019 - 20:13,

Galatasaray'da Falcao'nun alternatifi hazır! 1 yıllık sözleşme...

Galatasaray'ın uzun zamandır peşinde olduğu Radamel Falcao'nun transferi henüz bitmezken, Kolombiyalının alternatifi hazır...

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Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar, bugüne kadar birçok transfer gerçekleştirdi.

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Premier Lig'e veda eden Fulham'dan Seri ve Babel'i kadrosuna katan Galatasaray, Roma'dan 1.96'lık dev orta saha oyuncusu Nzonzi'yi transfer ederek orta alanı güçlendirdi.

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Yıldız transferlerin yanında Adem, Jimmy, Şener gibi kaliteli ayakları da kadrosuna katan sarı kırmızılılarda tek gündem forvet transferi.

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Geçen sezonun gol kralı Mbaye Diagne'yi henüz takımdan göndermeyen sarı kırmızılılar, istenen performansı gösteremeyen Kostas Mitrolou'nu PSV'ye kiraladı.

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Forvet bölgesine en az bir yıldız katmak isteyen Galatasaray'da taraftarın gözü Falcao transferinde.

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İlk etapta oyuncu ve kulübüyle anlaşan Galatasaray, Monaco'nun bonservis bedeli talep etmesi ve futbolcuyu bırakmak istememesi sonrasında henüz transferi bitiremedi.

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Sarı kırmızılılar, transferin son gününe kadar gönlü Galatasaray'da olan Falcao'yu bitirmek için uğraş verirken, bir yandan da Kolombiyalının alternatifi için çalışıyor.

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Galatasaray, eğer Kolombiyalı golcünün transferinde Fransızları ikna edemezse b planını devreye sokacak.

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Falcao'nun alternatifi Diaby

Sarı kırmızılılar, Radamel Falcao transferinde sonuç alamazsa rotayı Portekiz'e çevirecek.

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Portekiz takımlarından Sporting Lisbon'da forma giyen 28 yaşındaki forvet Abdoulay Diaby, 1 yıllığına kiralanacak.

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Sağ kanat, sol kanat ve santrafor mevkilerinde forma giyebilen Malili forvet, Portekiz ekibinden bedelsiz olarak alınacak.

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Club Brugge'den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lisbon'a transfer olan Diaby'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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Portekiz temsilcisiyle 47 maça çıkan Diaby, 7 gol atıp 8 de asist yaptı.

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