Galatasaray'da dev operasyon! Kiralık formülü...

Sarı kırmızılılar, ısrarla kadrolarında görmek istedikleri milli yıldız için son hamlesini yapacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transferde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, gaza basıyor... Sarı kırmızılıların hedefinde ise tek bir isim var... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim gözünü yeniden Cengiz Ünder'e çevirdi... Galatasaray yönetimi, tecrübeli hocanın talimatı sonrasında Cengiz için birkez daha Roma ile masaya oturma kararı aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Genç futbolcuyu kiralama konusunda da önce de temaslarda bulunan fakat sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde yeniden temaslara başlayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roma'da fazla forma giyemeyen Cengiz Ünder'i Serie A'dan da birçok kulübün istediği belirtiliyor. Ancak, milli oyuncunun da sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. (Takvim)