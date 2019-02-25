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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24 Şubat 2019 - 21:37,

Galatasaray'da çılgın sevinç! Sahaya daldılar ve...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Galatasaray'ın TT Stadı'nda Akhisarspor'u konuk ettiği maç, büyük heyecana sahne oldu.

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Süper Lig'de lider Başakşehir'in gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray, son sırada yer alan Akhisarspor'u konuk etti. 

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Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip baskılı başlarken, aranan gol fırsatı 23'de Mitroglou ile geldi.

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Yunan golcü kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Lukac'ı geçemedi. 

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Sarı-kırmızılı ekipte Mariano, ilk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve ligin 24. haftasındaki Erzurumspor maçında oynama şansını yitirdi.

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Hakem Suat Arslanboğa'nın bu kararına Fatih Terim tepki gösterdi. 

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Karşılaşmanın ikinci yarısında Akhisarspor kalesinde büyük baskı kuran Aslan, Onyekuru ve Feghouli ile direği geçemedi.

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Telekom'da beklenen gol, uzatma bölümlerinde Lukac'ın hatasında Mitroglou'nun ayağından geldi ve G.Saray çok önemli bir 3 puan hanesine yazdırdı. 

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Golün ardından Galatasaray'da büyük sevinç yaşanırken, teknik heyet ve futbolcular adeta kendinden geçti.

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Fatih Terim, gol sevincini yardımcılarına sarılarak kutladı.

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Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray'da iki futbolcu tartışma yaşadı.

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Müsabakanın 50.dakikasında saha içinde Belhanda ve Mariano arasında sinirler gerildi.

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Takım arkadaşı Mariano'nun üzerine yürüyen Belhanda'yı kaptan Selçuk İnan sakinleştirip uzaklaştırdı.

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Son dakikalarda gelen golün ardından teknik heyet ve futbolcular Mitroglou'na koşup sahaya girerken, Semih Kaya, bu anı espriyle anlattı.

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Semih Kaya, " Golden sonra Mitroglou'nu yakalayacağım diye az kalsın arka adalemi yırtıyordum" dedi

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İşte Galatasaraylı futbolcuların sevinç görüntüleri...

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