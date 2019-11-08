Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da büyük operasyon! Kadro değişiyor...
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Galatasaray, transferde harekata geçiyor...
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son zamanlarda üstüne basa basa söylediği Ocak ayında yaşanacaklar belli olmaya başladı.
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'Ocak ayına kadar sabretmemiz gerekiyor' diyen Terim'in kadroyu büyük ölçüde değiştirmesi bekleniyor...
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Galatasaray'da transferin ilk hedefleri ise Milan’dan Hakan Çalhanoğlu ve Monaco'dan Henry Onyekuru.
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İki oyuncu da Galatasaray’da oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Galatasaray’ın en büyük avantajı bu. Ayrıca iki oyuncunun kulübü de devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.
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Milan'ın Hakan için istediği ücret 8 milyon euro... Onyekuru için ise 1.5 yıllık kiralama teklifi yapılacak.
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Ayrıca sezon başında kadro dışı kalan Martin Linnes'in de Ocak ayında takıma katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oynamamasına rağmen çalışmayı bir an olsun bırakmayan Norveçli, teknik heyetin gözüne girdi.
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Ancak bu operasyonda Galatasaray’ın önündeki en büyük engel UEFA... Finansal Fair-Play yaptırımları gereği, sadece sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Sarı- Kırmızılılar’ın, bir bütçe oluşturabilmek için birkaç oyuncuyu gözden çıkarması gerekiyor.
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İLK SIRADA NAGATOMO
Ayrılacaklar listesinin ilk sırasında Japon sol bek Yuto Nagatomo var. Bu bölgede Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ı oynatmayı düşünen Terim, Nagatomo'nun satışından da gelir bekliyor.
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BABEL SÜRPRİZİ
Son olarak sürpriz bir şekilde Babel satış listesine girdi. Hollandalı futbolcunun form grafiğinin sürekli düşmesi, planların değişmesine yol açtı. 33 yaşındaki futbolcuyla bir süredir Çin kulüpleri ilgileniyordu.
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Galatasaray’ın planı, Babel’den 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli elde edip, bu parayı transferde kullanmak...
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Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin durumları ise henüz belli değil. Yönetim ve teknik heyet, bu iki futbolcunun satışından gelir elde etmek istiyor ancak henüz bu iki isim için arayan çıkmadı.
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Ayrıca Fatih Terim'in devre arasına kadar farklı oyunculara forma şansı vermesi de bekleniyor...