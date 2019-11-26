Galatasaray'da büyük operasyon! 6 oyuncu gönderilecek, 2 sözleşme feshedilecek

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Başakşehir mağlubiyetiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor.
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Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, dört oyuncunun biletini kesti.
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İmparator'un sezon başından bu yana istenilen performansı gösteremeyen Mariano, Nagatomo ve Belhanda'nın ardından Ryan Babel'i de listeye eklediği öğrenildi. Hollandalı'nın menajerine 'kulüp bul' talimatı verildi.
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Fatih Terim, Jean Michael Seri ve Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone'nin de sözleşmelerinin feshedilip kulüplerine geri gönderilmesini istedi.
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Andone'den Nisan ayına kadar faydalanamayacaklarını belirten Terim'in yönetime, "İyi bir oyuncuydu ancak ikinci yarıda bize katkı sağlayamayacak. Kontenjanı doldurmasına gerek yok. Yerine başka bir oyuncu bakalım" diyerek transferi işaret ettiği kaydedildi.
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Ocak ayında 6 oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu isimlerin yerini de doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Babel'in yerine düşünülen ilk isim Onyekuru...
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Galatasaray'da ön libero, stoper, sağ ve sol bek arayışları da devam ediyor. Bütçe ayarlanamazsa çözüm alt yapıdan sağlanacak.
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Öte yandan sezon başında kiralanan ve lisansı çıkartılmayan bazı oyuncular, Ocak ayında sarı kırmızılı takıma yeniden kazandırılacak.
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Yönetime göre, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi durumunda uygulanacak bu kararlar, şu an itibariyle Galatasaray'ın önündeki en mantıklı seçenek.
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Yöneticiler bu görüşlerinin sebeplerini şöyle sıralıyor:
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Luyindama'nın sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Galatasaray'ın yüksek bonservis geliri elde edebileceği oyuncu kalmadı.
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Dolayısıyla UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde getirdiği 'sattığın kadar alacaksın' kuralının uygulanma ihtimali ortadan kalktı.
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Şu anda sözleşmeleri bulunan futbolcuları için yüzde 15 vergi ödeyen Galatasaray, 1 Aralık 2019'dan itibaren yeni kontrat imzalayacağı oyuncular için yüzde 40 vergi ödemek zorunda.
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1 milyon Euro net kazancı olan yeni bir futbolcunun kulübe maliyeti en az 1.4 milyon Euro'yu bulacak.
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Diagne ve Maicon'un bonservisleri halen Galatasaray'da. Yabancı kontenjanı dolu olan kulüp yeni yabancılar aldığı taktirde, sezon sonu Diagne ve Maicon'un dönmesiyle kadro iyice şişecek.
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Bu sefer bazı yabancılar, tazminat ödenerek gönderilecek ve bu da ek mali yük getirecek.
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Luyindama ve Andone'nin uzun süreli sakatlığı, Falcao'nun halen takıma katılamaması ocak ayında stoper ve santrfor takviyesi zorunlu hale getirdi.
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Hem maliyet hem de yabancı sınırlaması nedeniyle bu bölgelerdeki eksikler sezon başında kiralık gönderilen Diagne ve Maicon ile doldurulacak.
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Diagne ve Maicon geri gelirse, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi askıya alınıp, Mariano ve Nagatomo ile yollar ayrılacak. Böylelikle Linnes, Maicon ve Diagne'ye kontenjanda yer açılacak.
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Fatih Terim'in çok istediği Henry Onyekuru'nun Monaco'dan kiralanması halinde de bir yabancı ile daha yollar ayrılacak.
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"Ben Galatasaraylıyım ve buradayım"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Camiam hiçbir şekilde merak etmesin ki, ben buradayım, yapılması gereken her şeyi de yaparım. Benim burukluğum, üzüntümdür" dedi.