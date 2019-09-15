Galatasaray'da büyük kriz! 508 milyon liralık...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray ile 2016 yılında Riva ve Florya projeleri için anlaşma imzalayan Emlak Konut GYO, geçtiğimiz gün KAP'a yaptığı açıklamada fesih sürecinin başladığını bildirmişti. Galatasaray yönetimi bu kararın ardından Emlak Konut GYO yöneticileri ile görüşme kararı aldı. Fesih sürecinde Galatasaray'ın arazileri teslim etmemesinin etkili olduğu bildirilirken, sarı-kırmızılı kulübün Emlak Konut'tan aldığı 508 milyon liranın akıbeti de merak ediliyor. İşte Galatasaray'daki büyük kriz ve detaylar...
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Galatasaray Kulübü, Emlak Konut'a verdiği sözü tutup Florya arazisini vaktinde teslim etmeyince büyük bir gelirden mahrum olmuştu.
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Emlak Konut GYO, 2016 yılında Galatasaray ile yaptığı Riva ve Florya projelerinin feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.
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Edinilen bilgiye göre; sözleşmenin feshine giden süreçte Galatasaray'ın protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi etkili oldu.
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Şu ana kadar Galatasaray'a 260 milyon TL ödeme yapmasına rağmen kulübün arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediğini, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığını ileri süren Emlak Konut GYO, fesih sürecini başlattı.
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Emlak Konut GYO'nun bugüne kadar yaptığı ödemeler için formül bulmak üzere kulüple masaya oturacağı öğrenildi.
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İKİ YILDIR ADIM ATILMAMIŞ
Protokol çerçevesinde Emlak Konut'un herhangi bir yer tahsisi vaadinde bulunmadığı, Galatasaray'ın en geç Haziran 2018'de Florya arazisini teslim etmesi gerekiyordu.
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Ancak yaklaşık iki senedir bu yönde bir adım atılmayınca Emlak Konut spor kulübüyle ilişiğini kesme kararı aldı.
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Öte yandan Riva arsası üzerine yapılan projede inşaat ve satışlar devam ediyor.
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Bu arazideki sözleşmenin hem yüklenici firmanın hem de ev alan yatırımcıların mağdur olmaması adına devam edeceği öğrenildi.
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508 MİLYON TL'LİK KRİZ
Mali meseleler yüzünden UEFA ile uzun süre sorun yaşayan sarı-kırmızılılar, bu kez de Riva ve Florya için anlaştığı ve peşinat aldığı Emlak Konut'la büyük bir sorun yaşıyor.
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Emlak Konut, Florya'dan çıkmaması nedeniyle Galatasaray ile imzaladığı anlaşmayı iptal ettiğini KAP'a bildirdi.
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Bu durumda 508 milyon TL'lik anlaşma sonrası alınan 260 milyon TL'lik peşinatın geri ödenmesi gerekiyor.
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Eski Başkan Duygun Yarsuvat, "Alınan paranın iade edilmesi söz konusu. Kulüp zarara uğratılırsa divanda hesabını sorarız" dedi.
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Başkan Mustafa Cengiz'in krizi aşmak için devlet yetkilileri ile görüşmelere başladığı kaydedildi.
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Cengiz, mağduriyetini ortaya koyarak sorunu çözmeye çalışacak.